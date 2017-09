Die Linke freut sich über zweitbestes Ergebnis

vergrößern 1 von 2 Foto: PT 1 von 2

Cornelia Möhring, Spitzenkandidatin der Linken im Kreis Pinneberg und in Schleswig-Holstein, freut sich mit 9,1 Prozent über das zweitbeste Ergebnis in der Geschichte ihrer Partei bei einer Bundestagswahl. Auch mit den 7,0 Prozent im Kreis ist sie zufrieden. „Dieses Ergebnis beruht auf unserer starken Oppositionsarbeit und ist das Ergebnis eines tollen Wahlkampfs“, sagte Möhring, die erneut in den Bundestag einziehen wird.

Insbesondere die sozialen Themen hätten die Wähler der Linken beschäftigt. „Die Bürger wollen kein ,Weiter so’ sondern sorgen sich um ihre Renten und wollen, dass das Thema Miete endlich gelöst wird. Eine laute Stimme für soziale Gerechtigkeit ist dringend notwendig.“

Insgesamt gesehen ist Cornelia Möhring jedoch über den starken Einzug der AfD in den Bundestag besorgt. „Ich hatte das befürchtet, aber gehofft, dass es doch noch anders kommen würde.“ Ab dem heutigen Montag will Möhring mit der Linken als unbequeme, laute und treibende Opposition durchstarten – „und zwar gegen die Regierung und vor allem gegen die AfD.“ Die Linke sehe ihre besondere Verantwortung darin, sich als starker Gegenpol zur AfD zu positionieren.

Den Wahlabend hat Möhring in Plön, in ihrem Wohn-Wahlkreis, verbracht. „Dort war die Stimmung sehr gut. Wer viel arbeitet, darf auch viel feiern.“