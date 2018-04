Die letzten Händler gehen bald

Wohnbauprojekt auf Ilo-Gelände: Nicht alle Kaufleute sind auf den Investor gut zu sprechen / Bebauungsplan liegt ab 12. April aus

von René Erdbrügger

07. April 2018, 16:24 Uhr

Jetzt heißt es Abschied nehmen. Während der nächsten Monate werden die letzten Händler ihre Umzugskartons und Kisten packen. Von Tischlereien, Internethändlern bis hin zu einem Spielwarenimporteur: Einst war auf dem ehemaligen Ilo-Gelände in Pinneberg ein bunter Mix aus Gewerbe angesiedelt. Aber die meisten Kleinunternehmer mit insgesamt 80 Mitarbeitern sind bereits weggezogen. Im Juni laufen die letzten Verträge aus.

Hintergrund: Im Sommer sollen die Abrissarbeiten auf dem Industriegelände starten – gefolgt von weiteren Erschließungsarbeiten, für die die Matrix Immobilien Gruppe verantwortlich ist. Wie berichtet, hat sie das Areal erworben. 360 Wohneinheiten sind dort geplant.

Einige der Händler sind auf den Investor nicht gut zu sprechen. Wie Kurt Langer. Er habe Ärger mit dem Vermieter wegen Nebenkostennachzahlungen. „Auch andere Mieter sind betroffen“, so Langer. In Einzelfällen würden die Abrechnungen die des Vorbesitzers um 2000 Prozent übersteigen.

Der Investor erwidert: „Ja, mit Erwerb der Liegenschaft ist durch Matrix eine neue Grundlage, das heißt, ein neuer Verteilungsschlüssel, erarbeitet worden, um an die Mieter umlagefähige Nebenkosten korrekt, das heißt objektspezifisch, zu erfassen“, sagt Senior-Projektmanager Sven Ossarek auf Anfrage unserer Zeitung. Insofern sei hier eine in der Objektverwaltung und Immobilienwirtschaft gängige Praxis eingeführt beziehungsweise angewendet worden.

Doch die neuen Abrechnungen sind nicht der einzige Punkt, über den sich Kurt Langer ärgert. Bereits im Februar begannen auf dem Ilo-Gelände die vorbereitenden Arbeiten. Bäume wurden abgeholzt. Matrix sei nicht zimperlich gewesen. „Auch der Baumbestand auf Flächen, die nicht bebaut werden, ist entfernt worden“, sagt er. Über Jahrzehnte gewachsene Pappeln entlang der Mühlenau seien gefällt worden. Es finde ein radikaler Kahlschlag des Baumbestandes statt, der sicher so in den Verhandlungen mit der Stadt nicht vereinbart worden sei.

Auch das sieht der Investor anders. „Grundsätzlich ist festzuhalten, dass die Baumfällung behördlich genehmigt worden ist. Im Hinblick auf den Umfang der Fällungen haben wir Details im Vorwege mit der Stadt abgestimmt.“ Den Baumfällungen liege ein klares Konzept der zukünftigen Flächennutzungen zugrunde, in dem klare Regelungen getroffen wurden, welche Bäume erhalten werden können und welche nicht. Als Ausgleich für die Baumfällungen sei außerdem vereinbart worden, dass bereits im April etwa 30 Ersatzpflanzungen vorgenommen und im Hinblick auf die zukünftige Bebauung noch weitere mindestens 100 Bäume – also in der Summe über 130 Bäume – wieder angepflanzt werden. Ossarek: „Ziel ist vielmehr, die jetzige industrielle Brachfläche in ein attraktives, parkähnliches Wohnquartier zu überführen.“

In diesem Zusammenhang sei festzuhalten, „dass wir die ehemalige Industriefläche hinsichtlich bestehender Altlastenspots in sehr enger Abstimmung mit der unteren Umweltbehörde durch einen entsprechenden Bodenaustausch sanieren werden. Diese Altlastenspots befinden sich in der Nähe des Uferrandstreifens, der in den entsprechenden Bereichen dafür von Vegetation befreit werden musste.“

Stichwort Altlasten – auch aus diesem Grund herrscht in der Bevölkerung Unbehagen: „Auf dem Ilo-Werkgelände werden im Boden befindliche Altlasten saniert, die der vormaligen Nutzung als Motorenwerke zuzuschreiben sind. Es wird die alte Hausmülldeponie, die sich außerhalb des neuen Wohnquartiers befindet, gesichert und dies kommt somit der Allgemeinheit zugute“, so Ossarek. Hierzu sei die Nachbarschaft im Rahmen einer öffentlichen Auslegung im Februar vorab informiert worden.

Während einzelne Händler noch hadern und wehmütig sind, weil sie fortziehen müssen, hat die Nachfrage nach den Wohnungen bereits begonnen. „Es erreichen uns bereits in dieser recht frühen Projektphase konkrete Anfragen aus der gesamten Metropolregion Hamburg“, sagt Matrix-Geschäftsführer Martin Schaer.

Unterdessen hat auch die Politik daran gearbeitet, das Projekt Mühlenauquartier weiter zu forcieren. Sie hat den Entwurf des Bebauungsplans verabschiedet. Er liegt vom 12. April bis 12. Mai in der Stadtbücherei aus. Dann darf der Bürger Stellung nehmen.