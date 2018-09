Video : „Die Kolos vom Gymsche“: Image-Film für Schenefelds Konfliktlöser

Die Konfliktlotsen des Gymnasiums Schenefeld präsentieren in knapp zwölf Minuten sich und ihre Arbeit.

von shz.de

23. September 2018, 14:48 Uhr

Schenefeld „Mit Fäusten kann man keine Hände schütteln.“ Das ist eine der Lehren aus dem Film mit dem Titel „Die Kolos vom Gymsche“. In diesem präsentieren die Konfliktlotsen („Kolos“) des Gymnasiums Schenefeld („Gymsche“) in knapp zwölf Minuten sich und ihre Arbeit. Die Idee zu dem Film hatte Schulmediatorin Regine Beckmann (Mitte). Beckmann ist nach eigenen Angaben die kreisweit einzige Schulmediatorin mit einer Zertifizierung des Instituts für Qualitätsentwicklung an Schulen Schleswig-Holstein (IQSH). Zusammen mit der Produktionsfirma „What´s Up Studio“ in Ellerhoop setzten die Schüler das Projekt um. In kurzen Spielszenen ist dort zu sehen, wie Konflikte auf dem Schulhof entstehen, wie die Konfliktlotsen in Seminaren ausgebildet werden und wie sie ihr dort erworbenes Wissen anwenden. Und eine Botschaft des Films: „Wenn sich die Streitenden in die Augen gucken, ist meist alles wieder in Ordnung.“ fk