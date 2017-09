Die Kirchengemeinden laden ein

vergrößern 1 von 2 Foto: Heiderhoff 1 von 2

Es ist genau 15 Jahre her, dass in Schenefeld erstmals der Erntedankgottesdienst im ökumenischen Rahmen gefeiert wurde. „Die Veranstaltung kam damals sehr gut an“, erinnert sich Bürgervorsteherin Gudrun Bichowski. Die Schenefelder Kirchengemeinden halten die beliebte Tradition am Leben und laden deshalb auch in diesem Jahr am Sonntag, 1. Oktober, zum großen ökumenischen Erntedankgottesdienst im „Stadtzentrum“ ein. Unter dem Motto „Gott danken in ungewissen Zeiten“ geht es um 11 Uhr auf dem Marktplatz los. Pastor Michel Ertz wird die Predigt halten. Die Lobpreis-Band der Gemeinden Josua-, Anskar- und Paulskirche werden den Gottesdienst musikalisch begleiten.

Dr. Klaus Bartels von der Josua Gemeinde kann sich noch gut an die Anfänge der Non-Profit-Veranstaltung im Einkaufszentrum erinnern. Der damalige Bürgermeister Günter von Appen hatte sich erstmals eine solche Veranstaltung im „Stadtzentrum“ gewünscht. Der Gottesdienst hat sich inzwischen so etabliert, dass in der Regel 400 Menschen teilnehmen. Veranstalter sind die vier Gemeinden Paulskirche, St. Bruder Konrad, Josua Gemeinde und Anskar-Kirche Hamburg-West.

Die Stephanskirchengemeinde hält ihren Gottesdienst hingegen um 10 Uhr. „Es ist insofern also möglich, beide Gottesdienste zu besuchen“, freute sich Bichowski. Bürgermeisterin Christiane Küchenhof betonte im gleichen Kontext froh zu sein, dass zwischen den einzelnen Kirchengemeinden „kein Konkurrenzdenken“ bestünde.

Sozialarbeiterin Elisabeth Strobl verwendet die Kollekte traditionell für einen sozialen Zweck. Mit den Beträgen gelang es Strobl in den Vorjahren, Medikamentenrechnungen von bedürftigen Menschen der Düpenaustadt zu begleichen, Präsente zu verteilen und Ausflüge zu ermöglichen.

Küchenhof und Bichowski betonten, dass das Stadtzentrum als Veranstaltungsort ideal sei, weil es sich auch „als Treffpunkt und besonderer Raum der Kommunikation“ etabliert habe. Mit dem Teilen des von Schlüter, Harry und der Stadtbäckerei gespendeten „Erntebrots“ endet der Gottesdienst. „Dem gemeinsamen Zusammensein im Anschluss kommt immer eine besondere Bedeutung zu“, freute sich Jutta Leicht von der Gemeinde St. Bruder Konrad.