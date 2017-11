Wechsel am Regio-Klinikum : Die Kinderklinik hat einen neuen Chef

vergrößern 1 von 2 Foto: Sebastian Kimstädt 1 von 2

von Finn Warncke

erstellt am 02.Nov.2017 | 10:00 Uhr

Die Kinderklinik in Pinneberg hat einen neuen Oberarzt: Dr. Srinivas Jagarlamudi heißt der Mann, der am Mittwoch die Leitung der Klinik für Kinder- und Jugendmedizin am Regio-Klinikum Pinneberg übernommen hat.

Fast auf den Tag genau vor zehn Jahren wurde in Pinneberg der Grundstein für die Kinder- und Jugendklinik gelegt. Die Regio-Kliniken haben damit im Kreis Pinneberg ein wohnortnahes Angebot für die Behandlung von Kindern und Jugendlichen geschaffen. In Kooperation mit dem Altonaer Kinderkrankenhaus (AKK) kann Kindern und Jugendlichen bis 18 Jahre sowie Neugeborenen und Frühgeborenen ab der 32. Schwangerschaftswoche geholfen werden. 14 Betten auf der Kinderstation und sechs Betten auf der Früh- und Neugeborenen-Intensivstation gibt es dafür. Die Kinderklinik sei damit mittlerweile fest etabliert und genieße einen guten Ruf in der Region.

„Ein großes Verdienst daran trägt Bettina Moser. Sie hat als Leitende Oberärztin gemeinsam mit ihrem Team die Klinik aufgebaut und fest im Kreis Pinneberg verankert“, sagt Gundolf Thurm, Kaufmännischer Leiter der Klinik. Er ergänzt: „Nach zehn Jahren erfolgreicher Arbeit möchte Frau Moser ihre Leitungsfunktion aus privaten Gründen abgeben. Wir bedauern das, freuen uns aber sehr, dass wir mit Herrn Dr. Srinivas Jagarlamudi einen sehr erfahrenen Nachfolger gefunden haben.“

Jagarlamudi war seit dem vergangenen Jahr Stellvertreter von Moser. Außerdem hat er bereits davor im Rahmen der Kooperation mit dem Altonaer Kinderkrankenhaus vor Ort in Pinneberg gearbeitet. Studiert hat der 41-Jährige in Hamburg, Bordeaux und Marseille. Seine Facharztausbildung absolvierte Jagarlamudi anschließend am Altonaer Kinderkrankenhaus. Seine Schwerpunkte waren Lungenerkrankungen, Beatmungsmedizin und Allergien. Darüber hinaus hat Jagarlamundi ein Jahr lang an der Kinderherzklinik des Universitätsklinikums Hamburg-Eppendorf (UKE) gearbeitet.

„Die Kinder- und Jugendmedizin ist ein spannendes und lebendiges Fach. Es ist so vielfältig, und gerade bei den kleinen Kindern braucht es fast die Fähigkeiten eines Detektivs, um die richtige Diagnose zu stellen“, beschreibt der 41-jährige Vater einer kleinen Tochter seine Motivation, als Kinderarzt zu arbeiten. Jagarlamudi sagt: „Natürlich gibt es auch Rückschläge, aber die Regenerationskraft von Kindern ist enorm. Und dann sind Kinder einfach lustig und oft entwaffnend ehrlich.“

Das Team wird durch zwei neue Oberärzte verstärkt. Mit Christian Walter und Dr. Nils Lück stellen die Regio-Kliniken die Kinderheilkunde in Pinneberg breiter auf.