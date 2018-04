Die Kapazitäten sind ausgeschöpft

Bilsbek-Schulvereinsvorsitzender Ragnar Pohl weist auf Aufgaben für Politik und Verwaltung hin / Schulküche stößt an Grenzen

06. April 2018, 16:16 Uhr

Ragnar Pohl ist nicht nur Architekt und stellvertretender Geschäftsführer des VFL Pinneberg, sondern auch Vater zweier Grundschulkinder. Als solcher liegt ihm das Thema der Schulbetreuung besonders am Herzen. Deswegen engagiert er sich genau dort als ehrenamtlicher Vorsitzender des Schulvereins Bilsbek für die offene Ganztagsschule in Kummerfeld, der Bilsbek Schule. Der ehrenamtlich geführte Verein ist selbst Arbeitgeber und stemmt so die Ganztagsbetreuung für die Schule.

Die Aufgaben als Schulverein umreißt Pohl so: „Fast jede Schule hat heutzutage einen Schulverein, der auch finanziell dort hilft, wo der Schule die Möglichkeiten fehlen. Dies geschieht üblicherweise bei Freizeitgestaltungen und Festen oder bei Fragen der Schulverpflegung“, erläutert der Vorsitzende. Im Falle des Schulvereins komme dazu, dass er Träger der Ganztagsbetreuung der Offenen Ganztagsschule und der des Kindergartens Miniforscher ist. „Damit haben wir als Verein eine wichtige Aufgabe für die schulische und vorschulische Infrastruktur der Dörfer Kummerfeld und Prisdorf übernommen,“ sagt Pohl.

Als Träger ist der Verein Arbeitgeber von Betreuern und Angestellten – obwohl er von ehrenamtlichen Vorstandmitgliedern geführt wird. „Jeder Verein kann Angestellte haben. Bei uns geht das von Empfängern einer geringen Ehrenamtspauschale, über den typischen Minijobber bis zu den Festangestellten. Wir haften als Vereinsvorstände persönlich für unser Tun.“ Mit einem Schmunzeln fügt Pohl hinzu: „Anders als Politiker.“

Angesichts des relativ neuen Schulgebäudes in Kummerfeld sollte angenommen werden, dass es mit Blick auf die Baulichkeit keine Wünsche gibt. Dazu Pohl: „Wir haben mit dem neuen Gebäude einen sehr guten Status Quo und wenn wir klagen, dann auf einem sehr hohen Niveau. Trotzdem: Mit der Kapazität unserer Küche sind wir auch im Mehrschichtbetrieb am Anschlag.“ Ausgelegt sei sie für etwa einhundert Mahlzeiten, derzeit werden dort 194 Kinder verköstigt, die auch bereits in der Aula essen würden. „Bedenkt man, dass die kommenden stärkeren Jahrgänge die Situation verschärfen werden, so stellt sich hier eine wichtige Aufgabe für Politik und Verwaltung,“ sagt Pohl. Es sind wenige Menschen, die sich engagieren, damit viele es besser haben. Wird die Arbeit des Vereins in der Öffentlichkeit als solche erkannt und entsprechend gewürdigt? Pohl: „Ich gehe davon aus, dass vieles von den Eltern als selbstverständlich erwartet wird. Manches Interesse erwacht erst dann, wenn es um Einschränkungen geht, wie das Abholen der Kinder zu festen Uhrzeiten aus Sicherheitsgründen.“ Pauschalen gibt es aber nicht. Pohl erinnert auch daran, dass das Engagement einiger Eltern – wie auf so gut wie jeder Schule – vorbildlich sei. „Die große Mehrzahl ist eher passiv“, ist aber Pohls Resümee. „Hierzu gilt auch mein Appell insbesondere an die Eltern kleinerer Kinder. Wenn der Schulverein weiterhin Träger bleiben soll, brauchen wir mittelfristig Nachwuchs in den eigenen Reihen. Wir freuen uns über jeden Kontakt von Eltern, die sich rechtzeitig in den Schulverein oder in die Vorstandsarbeit einbringen wollen.“

