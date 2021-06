Voting des Tages : Die heiße Phase beginnt: Wer wird Fußball-Europameister?

An dieser Stelle finden Sie jeden Tag eine Umfrage zu einem aktuellen Thema.

24. Juni 2021, 18:00 Uhr

Das ist gerade nochmal gut gegangen. Nach einem wenig überzeugenden Auftritt der Deutschen Nationalmannschaft hat Bayern-Profi Leon Goretzka das Team mit seinem Tor zum 2:2 gegen Ungarn vor dem frühen Aus bei der Fußball-Europameisterschaft bewahrt. Unterm Strich haben aber alle Favoriten die jetzt abgeschlossene Gruppenphase überstanden und ihr Ticket für das Achtelfinale gebucht. Während Deutschland am Dienstag (29. Juni) in London auf England trifft, bekommt es Weltmeister Frankreich mit der Schweiz zu tun (28. Juni). Das Top-Duell der Runde steigt zwischen Geheimfavorit Belgien und dem amtierenden Europameister Portugal am Sonntag (27. Juni) in Sevilla.

Wir fragen daher heute:

Die heiße Phase beginnt: Wer wird Fußball-Europameister? Frankreich Belgien Italien Deutschland ein anderes Land zum Ergebnis

