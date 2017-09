Öffentlichkeitsarbeit der Stadt : Die Grünen drohen mit der Kommunalaufsicht

von René Erdbrügger

erstellt am 21.Sep.2017 | 16:00 Uhr

Pinneberg | Eigentlich sollte das von der Stadt Pinneberg beauftragte Büro kommunikateam dafür sorgen, dass Pinneberg künftig in einem besseren Licht erscheint. Doch die Politik fühlt sich übergangen: Sie wurde nicht gefragt, sondern zeitgleich mit der Presse über die Beauftragung eines Redaktionsbüros für Öffentlichkeitsarbeit informiert. „Es gab keine Vorabinfo für irgendwelche Fraktionsvorsitzende“, kritisierte SPD-Fraktionsvorsitzende Angela Traboldt. Bürgermeisterin Urte Steinberg (parteilos) bestreitet das. Die Politik sei zuvor per E-Mail in Kenntnis gesetzt worden.

Während der jüngsten Sitzung des Hauptausschusses am Dienstagabend musste Steinberg der Politik Rede und Antwort stehen. Im Vorfeld hatten die Fraktionen Grüne und Unabhängige sowie die SPD der Verwaltung jeweils einen Fragenkatalog zum Thema zukommen lassen. Die Antworten lagen dem Ausschuss vor.

Eine der wichtigsten Fragen wurde im nicht öffentlichen Teil beantwortet. Was kostet es ? Nach Informationen unserer Zeitung erhält das Büro für seine Pressearbeit von der Stadt Pinneberg monatlich 1800 Euro. Für zusätzliche Arbeiten soll das bereits für die Gemeinde Rellingen und die Stadt Wedel tätige Redaktionsbüro Rechnungen schreiben dürfen. Der Vertrag läuft bis zum 31. Juli 2018. Für Joachim Dreher (Grüne & Unabhängige) sei die Beauftragung des PR-Büros eine freiwillige Leistung. Pinneberg stehe aber unter dem Rettungsschirm. „Wir müssen mit dem Geld gewissenhaft umgehen“, sagte er. „Wir überlegen uns, die Kommunalaufsicht einzuschalten“, sagte er. Eigentlich gehe es doch nur darum, in Pressemitteilungen schönzureden, dass die Westumgehung wieder zwei Millionen Euro teurer werde, so Dreher.

Ein Grund für die Beauftragung des Pressebüros war laut Angaben von Steinberg, dass Maren Uschkurat, eigentlich zuständig für die Pressearbeit der Stadt, derzeit stark in die Projekte der Schulsanierungen und im Kommunalen Servicebetrieb eingebunden sei. Außerdem müsse sie Fragen der Politik beantworten. „Sie widmet rund 80 Prozent ihrer Zeit dieser Arbeit. Als Folge bleibt weniger Zeit für die Öffentlichkeitsarbeit, für die sie weiterhin steht“, so Steinberg.

„Politik und Verwaltung müssen vertrauensvoll zusammenarbeiten“, sagte Ausschussvorsitzender Dieter Tietz (SPD). Dazu gehörten in erster Linie Informationen. „Über die Probleme, die es beim Personal gibt, hätten Sie uns vorher informieren müssen“, richtete er das Wort an Steinberg. Jeder hätte dafür Verständnis gehabt. „Jetzt sind wir überfallen worden.“ Versöhnlicher hingegen Andreas Meyer von der CDU: „Irgendjemand muss sich ja kümmern, wenn Uschkurat weg ist.“ Dass die Beauftragung des PR-Büros etwas mit der Bürgermeisterwahl im nächsten Jahr zu tun haben könnte, sprachen sowohl Traboldt („Es hat ein Geschmäckle“) als auch SPD-Ratsherr Gerhard Thomssen an: „Ein Schelm, der Böses dabei denkt.“