Die Grünen bringen sich in Stellung

von Dietmar Vogel

erstellt am 13.Dez.2017 | 16:00 Uhr

Die Kommunalwahl am 6. Mai 2018 wirft Schatten voraus. Die Rellinger Bündnis90/Die Grünen, Ortsverein Ellerbek-Rellingen-Tangstedt, sind eine der Ersten, die ihre Hüte in den Ring um die Gunst der Wähler werfen. Während der Wahlversammlung wurden die Wahlkreis- und Listenkandidaten gewählt.

Fakt ist: Die Anwärter für höhere Aufgaben werden von einigen parteiunabhängigen Bewerbern auf ihrer Liste unterstützt. „Auf Platz 1 kandidiert mit Anja Keller eine Newcomerin“, sagt Grünen-Ratsherr Achim Diekmann. Die 54-jährige Diplom-Sozialpädagogin möchte sich aufgrund ihrer beruflichen Erfahrungen verstärkt im sozialen Bereich für die Belange von Familien engagieren, unter anderem für den Ausbau und Erhalt einer qualifizierten Kinderbetreuung. Auch die konsequente Umsetzung einer Verkehrswende auf kommunaler Ebene, wie beispielsweise der Ausbau von Radwegen liegt ihr am Herzen. Mit Diekmann hat sie einen erfahrenen alten Hasen an ihrer Seite.

Mit Heiner Hofmann auf Platz 3 kandidiert ein Spezialist für bezahlbaren Wohnungsbau. Zusätzlich ist das Nabu-Mitglied ein engagierter Umweltaktivist. Er ist bereits in Halstenbek und eine kurze Zeit in Rellingen politisch aktiv gewesen. „Wir hoffen, dass wir dieses mal so viele Stimmen bekommen, dass die Spitzenkandidatin von 2013, Silke Faber, nun auf Platz 4, noch in die Gemeindevertretung einziehen kann“, gibt Diekmann die Richtung vor. Mit sieben Frauen und acht Männern sind beide Geschlechter etwa gleich vertreten.

Listen-Plätze: 1. Anja Keller, 2. Achim Diekmann, 3. Heiner Hofmann, 4. Silke Faber, 5. Susanne Diekmann, 6. Fabian Tittel, 7. Renate Eggers-Frie, 8. Dr. Ulf Eggers, 9. Angelika Pezaro, 10. Dr. Konrad Wolf, 11. Eva-Maria Diekmann, 12. Klaus Seidenstücker, 13. Anne-Gret Körner, 14. Geert Closius und 15. Günter Fredrich. Wahlkreiskandidaten: 1. Dr. Konrad Wolf, 2. Silke Faber, 3. Fabian Tittel, 4. Renate Eggers-Frie, 5. Heiner Hofmann, 6. Anja Keller, 7. Dr. Ulf Eggers, 8. Eva-Maria Diekmann, 9. Achim Diekmann, 10. Angelika Pezaro, 11. Susanne Diekmann und 12. Anne-Gret Körner.