Vom Mythos einer großen Königin : Die Geschichten vom Lieblingsschiff der Hamburger

vergrößern 1 von 1 Foto: Dagmar Gehm 1 von 1

von Dagmar Gehm

erstellt am 06.Nov.2017 | 16:15 Uhr

Hamburg | Wenn die Königin unter den Kreuzfahrtschiffen einläuft, feiern Tausende von Hamburgern das spektakuläre Ereignis. Das Bild mit der „Queen Mary 2“ vor der Elbphilharmonie, als schwimmendes und festes Wahrzeichen der Hansestadt, ging um die Welt. Manfred Ertel, fast 39 Jahre lang politischer Redakteur beim Nachrichtenmagazin „Der Spiegel“, hat versucht, in seinem Buch „Leben mit einer Königin – Vom Alltag an Bord der QUEEN MARY 2“ den Mythos von Cunards Flaggschiff zu ergründen. Durch beeindruckende Bilder und viele Gespräche mit Passagieren und Besatzung, vom Gentleman Host, der die Damen „betanzt“, bis zum Weltenbummler. Vorgestellt wurde das Buch an Bord des einzigen Ocean Liners, der auf der Transatlantik-Passage noch regelmäßig die alte mit der neuen Welt verbindet.

Mit 345 Metern Länge ist die „Queen Mary 2“ eines der größten Kreuzfahrtschiffe der Welt. 2620 Passagiere haben auf ihr Platz.

Mit Kreuzfahrten hatte er nie etwas am Hut. „Riesige Kästen ohne Persönlichkeit“ lautete das Urteil des kritischen Journalisten. Bis Manfred Ertel die „Queen Mary 2“ vorbeigleiten sah, „ein richtiges Schiff mit Bug und Heck“ und beschloss, mit seiner Frau zwei Wochen für eine Weltreise an Bord zu gehen. Auf einer weiteren Fahrt entstand die Idee, auch andere Menschen „hinter die Bordwand“ blicken zu lassen.

Der Autor, Jahrgang 1950, lebt auf St. Pauli. Der Sprung auf den Luxusliner – ein Kontrastprogramm. Trotzdem: „Ich war erstaunt, wie zwanglos die Gäste aus einem faszinierenden Kulturmix von 42 Nationen an Bord miteinander umgehen. Wie schnell sich im Gespräch ihre Zungen lösten. Zum Glück konnte keines meiner Interviewopfer weglaufen“, scherzt der Autor.

Selbst das edelste Seniorenheim der Welt kann Claire nicht so viel Zuwendung geben wie die „Queen Mary 2“. Claire ist 88, und jeder an Bord kennt sie. „Für sie ist die halbe Welt 50 Prozent zu wenig“, schreibt Ertel. Nicht ganz so einfach ist es für Nancy. Das philippinische Zimmermädchen muss ihre fünf Kinder monatelang zuhause lassen. „Es ist schwer, sie nicht aufwachsen zu sehen“, sagt sie. Und ist trotzdem „froh, hier zu sein“, um das Leben der Söhne zu finanzieren.

Video: TVR

„Nur gucken, nicht anfassen“ lautet ein Kapitel über die „Gentlemen Hosts“, die als Eintänzer Frauen aufs Parkett zu führen. Mit den Gigolos von einst sind sie kaum vergleichbar. So darf der Schotte John Anthony Hilton keine Frau zweimal „betanzen“, auch der weiterführende Flirt ist untersagt. Man möchte am liebsten gleich an Bord bleiben nach der Buchpräsentation. Auf große Fahrt gehen und wie der Autor vom Kabinenbalkon aus Delfine und Wale beobachten.

„Leben mit einer Königin, Vom Alltag an Bord der QUEEN MARY 2“, Manfred Ertel, erschienen bei Koehler, ca. 204 Seiten, zahlreiche Farbfotos, ca. 24,95 Euro,