Die Frauenberatung stockt auf

erstellt am 08.Sep.2017 | 16:00 Uhr

Ein neues Gesicht in der Frauenberatung Pinneberg: Seit Juni ist die Mediatorin Savina Schlüter im zweiten Obergeschoss am Rübekamp 5 für die Präventionsarbeit zuständig. Auch die Stundenzahlen der Sozialpädagogin und systemischen Beraterin Regine Heyenn und der Psychologin Stefanie Pfingst wurden aufgestockt. Über diesen Erfolg freuen sich die drei Frauen, aber trotzdem sehen sie noch immer großen Nachholbedarf, was den Gewaltschutz von Frauen angeht. „Wir müssen noch mehr ein Bewusstsein dafür schaffen“, sagt Heyenn. Aber erstmal startet die Frauenberatung jetzt in ihr neues Programm: Unter dem Motto „Körperbilder und Selbstbilder“ haben sie ein umfangreiches Veranstaltungsprogramm zusammengestellt. „Das Thema haben wir abgeleitet aus unseren Beratungen, da stellen wir immer wieder fest, dass die Frauen oft ganz uneins mit sich und ihrem Körper sind“, sagt Heyenn.

Los geht es am Dienstag, 26. September, mit einem interkulturellen Café. Das Angebot von Schlüter findet im Zuge der bundesweiten interkulturellen Woche statt und soll Frauen aus verschiedenen Ländern zusammen bringen. „Wir wollen snacken und Kaffee trinken und es ist eine Chance, einfach mal unsere Räume und Mitarbeiter kennenzulernen“, sagt Schlüter, die bei der Gelegenheit zudem die Aktion „Stri(c)kt gegen Gewalt!“ vorstellen möchte. Dabei entsteht aus kleinen gestrickten Quadraten ein Teppich – ein Symbol des Miteinanders und der Vernetzung, bei dem auch Sprachbarrieren keine Rolle spielen sollten.

Am Freitag, 6. Oktober, gibt es eine Filmvorführung im Pinneberger Rathaus, Bismarckstraße 8: Der Film „Embrace – Du bist schön“ von Taryn Brumfitt wird gezeigt. Anmeldung bis 5. Oktober bei Pinnebergs Gleichstellungsbeauftragter Deborah Azzab-Robinson unter (0 41 01) 21 12 31 oder an azzab-robinson@stadtverwaltung.pinneberg.de. An das Filmthema schließt der Kursus „Das Schönste an Dir bist Du“ an. Wiebke Köpke-Hauser wird an drei Terminen mit den Teilnehmerinnen Übungen für eine bessere Selbstwahrnehmung und Selbstachtung durchführen. „Am Ende sollen sie sich selbst mit liebevolleren Augen anblicken“, sagt Heyenn.

Es folgen eine Reihe von Workshops. Unter anderem geht es darum, Entspannung und die eigene Mitte zu finden, sich selbst zu behaupten und seelische Gewalt zu erkennen. Besonders gespannt sind Heyenn, Pfingst und Schlüter auf den letzten Workshop: Eva Kuhn, Fachfrau für Logistik und Organisation, zeigt, wie mit Ordnungsmethoden ganz leicht das Chaos kontrolliert wird. Den Abschluss bildet am Donnerstag, 7. Dezember, ein gemütliches Beisammensein mit Leckereien. „Wir freuen uns zum Jahresausklang auf alle unsere Freundinnen“, sagt Heyenn.

Die Veranstaltungen der Frauenberatung sind – soweit nicht anders angegeben – kostenlos. Für alle ist eine Anmeldung nötig unter Telefon (0 41 01) 51 31 47 oder per Email.>

info@frauennetzwerk-pinne berg.de