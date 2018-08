Die Event-Stadt Pinneberg

Mehr als 13 Feste veranstaltet die Kreisstadt im Laufe eines Jahres – und mehrere Tausend Besucher machen mit

von René Erdbrügger

31. August 2018, 17:31 Uhr

Baustellen und Bahnhofschaos – mit manchen Dingen kämpft die Stadt Pinneberg wie jede andere Kommune auch. Aber bei einer Sache kann man ihr so schnell nichts vormachen: beim Feiern. Unzählige Events reihen sich im Terminkalender aneinander – viele davon getragen von ehrenamtlichen Helfern und gemeinnützigen Vereinen oder vom Stadtmarketing Pinneberg.

Mit dem Neujahrsempfang startet Pinneberg ins Jahr. Eine Gelegenheit für Politiker und Bürger, ins Gespräch zu kommen oder für Vereine sich vorzustellen. Direkt danach folgt das traditionelle Neujahrskonzert, das der Kulturverein Pinneberg und die Stadt gemeinsam ausrichten. Die Klassikgala hat ihre feste Fangemeinde.

Mit Frühlingsbeginn startet die Feiersaison. Los geht es im März mit der Silbernen Rose. Die Ballnacht für Tanzbegeisterte im Cap Polonio veranstaltet der VfL Pinneberg seit 1983. Auch Profitänzer treten bei einem Wettwerb im Rahmen des Balls auf. Weiter geht’s im Mai mit dem Quellentalfest der Neuen GeWoGe. Angefangen als Stadtteilfest, zieht es mittlerweile regelmäßig Tausende Besucher zu Actionattraktionen und Live-Musik – meistens bei gutem Wetter. Das Kleinkunstfestival stand kurz auf der Kippe – doch mit neuen Sponsoren, darunter unsere Zeitung, klappte alles für einen Neustart. In diesem Jahr zeigten internationale Künstler zum 16. Mal ihr Können – mehr als 30 000 Besucher sahen zu.

Gemütlich zusammen sitzen, essen, trinken – das ist der Gedanke des Weinfests. Eine Jury kürt im Vorfeld die drei besten Tropfen. Darunter ist der Pinneberger Wein des Jahres. Und natürlich wird eine Weinkönigin gekürt. Ein Fest eher für Erwachsene. Aber auch die Kinder dürfen feiern – jedes Jahr beim Sommerferien-Kinderfest der Ortsjugendpflege. Veranstaltet wir der Spaß unter der Hochbrücke seit 13 Jahren, länger als eine G9-Schullaufbahn.



SummerJazz hat Kultstatus





Noch etwas länger – seit 23 Jahren – gibt es den Pinneberger SummerJazz. Das Festival hat sich in der Szene etabliert, mehr als 300 Bandbewerbungen gehen jedes Jahr beim Veranstalter, dem Förderverein SummerJazz, ein. Längst Kult und begehrte Sammlerobjekte sind die Pins, die immer passend zum Motto hergestellt werden.

Nicht mehr missen möchten die Pinneberger das Open-Air-Kino vor der Drostei. Drei Abende lang werden Filme auf der Großleinwand gezeigt. Nur die Sitzgelegenheiten müssen selbst mitgebracht werden. Um den Rest kümmern sich Stadt und Stadtmarketing seit zehn Jahren.

Die Kinder sind nochmals dran beim Festival Wake up Pi und dem Kindertag. Erst rocken Jugendliche im Drosteipark – entweder als Festivalbesucher oder als Nachwuchsmusiker auf der Bühne – dann sind die Kleinen dran mit einem kunterbunten Programm voller Aktionen.

Im Oktober ist Erntezeit. Das heißt Kornkrone und Festwagen: Der Pinneberger Stadtteil Waldenau feiert einen der größten Erntedank-Umzüge im Norden. Und dieses Jahr zum 70. Geburtstag ist ein besonderes Programm geplant. Zudem wurde es 2018 zum Landeserntedankfest erklärt. Aber auch die kleineren Events, die Oldiefete und die Schlagerfete, gehören fest nach Waldenau. So langsam neigt sich das Jahr dem Ende. Zeit für den Nikolausmarkt in der Drostei und das Weihnachtsdorf. Auch das hat sich in fünf Jahren zur festen Größe gemausert und nimmt weiter an Fahrt auf. 2017 gingen 50000 Liter Bier über den Tresen.

Übrigens steht ein weiteres Event direkt vor der Tür. Ein brandneues: Erstmals wurde das Angebot um ein Foodtruck-Wochenende ergänzt. Von Freitag bis Sonntag, 14. bis 16. September, machen die mobilen Küchen in der City Halt und sollen die Besucher mit internationalen locken. Das dürfte ein weiterer Besuchermagnet in der Event-Stadt Pinneberg werden.