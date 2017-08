Galonierte Diener und feines Silber : Die Drostei hat Geburtstag

vergrößern 1 von 2 Foto: Felisa Kowalewski 1 von 2

Pinneberg | Sie ist eines der ältesten Gebäude von Pinneberg und das „bedeutendste Baudenkmal im Kreis Pinneberg“, so steht es auf der eigenen Website: Die Drostei. Gebaut wurde sie vor genau 250 Jahren in der Barockepoche. So lange prägt der Klinkerbau schon das Pinneberger Stadtbild. Zum Geburtstag blicken wir zurück auf die lange Geschichte des Gebäudes.

Wie kaum ein anderer hat sich Dieter Beig, Diplomkaufmann, ehemaliger geschäftsführender Gesellschafter des A.-Beig-Verlags und Autor, mit der Historie der Drostei beschäftigt. Im Auftrag des Fördervereins Landdrostei hat er das Buch „Kultur – Ein langer Weg“ geschrieben, das extra zum Jubiläum in diesem Jahr neu aufgelegt wurde. Mit einem weiteren Abschnitt von der Künstlerischen Leiterin Stefanie Fricke über die aufwendige Restaurierung 1984 bis 1991 .

„Damals gab es keine Gemeinden im heutigen Sinne“, sagt Beig. „Die Grundeinteilung ging über Ämter und ein Adeliger war immer der Amtsvorsteher.“ Ein solcher war auch der Erbauer unserer Drostei: Sie wurde von 1765 bis 1767 als Dienstsitz und Residenz des damaligen Drosten, Hans von Ahlefeldt-Seestermühe (1710-1780), gebaut. Da dürfte es bei einigen Pinnebergern klingeln: Der Von-Ahlefledt-Stieg geht heute gegenüber vom Drosteipark von der Moltkestraße ab. Als Drost war von Ahlefeldt-Seestermühe der Repräsentant des dänischen Königs – damals gehörten Schleswig und Holstein zu Dänemark – und für Recht und Ordnung zuständig.

Bevor er als neuer Drost nach Pinneberg kam, hatte von Ahlefeldt-Seestermühe unzählige Ämter inne. Er soll trotz Schuldenberg sehr beliebt gewesen sein, so erzählt es das Jahrbuch für den Kreis Pinneberg 2004. Jedoch fiel er in Ungnade, wurde aller seiner Ämter enthoben und am 19. November 1764 ins kleine Pinneberg geschickt. Was wie eine Strafversetzung klingt, kann jedoch so schlimm nicht gewesen sein. Beig erläutert: „Das war keine Rücksetzung, er war finanziell gut ausgestattet.“ So gut, dass er den Vorgängerbau der Drostei an der Dingstätte aufkaufte und abriss. Innerhalb weniger Jahre stand die Drostei – beinahe genauso wie die Pinneberger sie heute kennen.

Die Drostei und das Volk

Der imposante Treppenaufgang, Stuckdecken, der große Saal – im Inneren fanden regelmäßig Empfänge statt. Im Keller, dort wo heute das Restaurant Meusel’s ist, war die Küche mit großer Feuerstelle. Ein zweites kleines Treppenhaus und Tapetentüren erlaubten den Dienern, beinahe ungesehen durch das Haus zu huschen. Nur die Umgebung sah völlig anders aus: Eine Straße führte direkt an der Drostei, deren barocker Park umzäunt war und an den Fahlt anschloss, entlang.

Die Drostei thronte mittig als Prunkstück, wie auf einem Aquarell von Clemens August von Kurtzrock zu sehen ist (Seite eins). „Die Drostei liegt etwas erhaben“, sagt Fricke. „Die ansteigende Freifläche und die Treppe wirken noch heute ein bisschen wie eine Hürde.“ Sie vermutet: „Das war damals beim Bau bestimmt auch so gewollt. So hatte die Drostei etwas Unerreichbares für die Bürger.“

Doch so manches Mal durften die Pinneberger herein. Allerdings erst später, denn bereits 1770 war es mit der Drosten-Residenz erstmal vorbei: Die Drostei wurde zum Privatbesitz und war bald im Volksmund als „Schloss von Pinneberg“ bekannt. Laut Beig wurde sie dabei einigen Veränderungen unterzogen. Unter anderem wurde aus dem steifen barocken Garten ein englischer Landschaftsgarten, es kamen Pferdeställe und eine Wagenremise hinzu. Erst 50 Jahre später kam mit Ernst August von Döring (1776-1850) wieder ein Drost in der Drostei an. Und mit ihm königliche Empfänge – ein großer Aufruhr in Pinneberg und Anlass für viel Gesprächsstoff.

Die Drostei und der König

Wie ein solcher Empfang aussah, wenn König Friedrich VI. (1768-1839) in die Herrschaft Pinneberg zu Besuch kam, berichtet der Bäckermeister Fritz Junge, dessen Vater das Spektakel selbst miterlebte. Laut dem Jahrbuch für den Kreis Pinneberg 1991 stammt das Originalmanuskript aus dem Jahr 1913. Mit 24 Mann wurde dem König an der Grenze ein Ehrenempfang erwiesen „in vorschriftsgemäßigem Anzuge mit weißem Roßschweif auf den Kopfbedeckungen“ und mit Salutschüssen. Zur königlichen Tafel in der Drostei waren dann auch die Bürger geladen – aber nicht, um zu speisen. „Zur damaligen Zeit war es auf ausdrücklichen Wunsch des Königs selbst gestattet, daß jeder Einwohner unseres Ortes, selbst der ärmste und niedrigste Bauer und Tagelöhner, in seiner einfachen, aber reinlichen Tracht, Zutritt zu dem Raum hatte, in dem der Landesherr mit Seiner Gesellschaft speiste“, berichtet Junge. Auf ein Glockenläuten hin durften demnach die Bürger in Zweierreihen einmal um die königliche Tafel herum spazieren, den König und die Pracht bewundern und dann wieder gehen. Zu sehen gab es laut Junge Rüstungen und Waffen in den Nischen, auf dem Tisch den Silberschatz des Hauses und „gallonirte Diener in engen sammet Kniehosen, weißen Strümpfen, Schuhen mit großen Silberspangen“. Das Highlight war jedoch, etwas von der Unterhaltung des Königs mit von Döring und den Ministern am Tisch aufzuschnappen. Gleich mehrere Tratschgeschichten schrieb Junge nieder. Dabei verpasste er es nicht, hervorzuheben, wie der König sogar mit den Untertanen plauderte und Gnadengeschenke machte.

Junge verpasste es allerdings auch nicht, noch hinzuzufügen: „Der dänische König Friedrich VI. war im äußeren Ansehen grundhäßlich, blatternarbig mit aufgedunsenen Lippen, auf der Unterlippe lag fast beständig eine dicke Borke.“

Auch der Adel von Pinneberg soll wohltätig gewesen sein, Essen ausgeteilt und bei den vielen Hausbällen die Türen geöffnet haben, damit die Pinneberger hineinschauen und auch von der Musik etwas hören konnten – fast so wie die Open-Air-Feierlichkeiten zum 250. Drostei-Geburtstag im September.

29.Aug.2017