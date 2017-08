Anstoss – Fussball-Kolumne : Die Defensive ist zu dünn besetzt

vergrößern 1 von 1 Foto: Dirbach 1 von 1

Hamburg | Sind alle fit, könnte eventuell alles gut gehen. Aber auch nur dann. Für eine sorgenfreie Saison fehlen dem HSV die Alternativen in der Abwehr. Nur mit zwei erfahrenen Innenverteidigern in die Liga zu starten, ist ein Vabanquespiel. Mergim Mavraj und Kyriakos Papadopoulos bilden zwar keine überragende, aber zumindest eine solide Defensive (jedenfalls meistens).

Dahinter wird’s jedoch düster. Rick van Drongelen und vor allem Bjarne Thoelke können noch nicht als vollwertige Kräfte eingeplant werden. Das ist ein Problem, da Papadopoulos und Mavraj kaum alle 34 Partien bestreiten werden. Gerade beim verletzungsanfälligen Griechen muss der HSV immer wieder mit Ausfällen rechnen. Knie und Schulter sind seine Problemzonen. Dazu sind auch Sperren durch gelbe oder rote Karten in der Defensive nicht zu verhindern. Schließlich sind beide Innenverteidiger nicht die schnellsten und werden sich deshalb häufig nur mit Fouls zu helfen wissen.

Auch im defensiven Mittelfeld sieht es nicht wirklich gut aus. Deshalb sollte der HSV bis zum Ende der Transferperiode unbedingt noch einen Spieler verpflichten, der in Abwehr und Mittelfeld eingesetzt werden kann und möglichst auch noch schnell ist. In der Offensive hat der Dino gleich mehrere Sprinter. Dafür fehlt weiter hinten die Geschwindigkeit.

Fürs zentrale Mittelfeld könnte sich nach der Verpflichtung von André Hahn die Rückkehr eines weiteren Ex-Hamburgers anbieten, der sich ebenso wie Hahn schon einmal in der zweiten Mannschaft des HSV versucht und den Sprung in die Bundesliga vor einigen Jahren nicht geschafft hat. Der gebürtige Elmshorner Hanno Behrens hat sich seit seinen ersten Gehversuchen im Profibereich enorm weiterentwickelt und in der zweiten Liga in Darmstadt und in Nürnberg bewiesen, dass er auch eine Etage höher bestehen könnte.

von Lars Zimmermann

erstellt am 20.Aug.2017 | 08:00 Uhr