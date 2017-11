A23 : Die Autobahnzufahrt Pinneberg-Mitte wird gesperrt

von shz.de

erstellt am 16.Nov.2017 | 13:48 Uhr

Pinneberg | Die Autobahnzufahrt Pinneberg-Mitte wird am Dienstag, 21. November, in Fahrtrichtung Heide gesperrt. In der Zeit von 10 bis etwa 15 Uhr werden in dem Bereich Straßenschäden behoben. Das hat die Autobahn- und Straßenmeisterei Elmshorn mitgeteilt.

