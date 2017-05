Diavortrag über schöne Gärten

„Die schönsten Gärten von Cornwall“: So lautet der Titel eines Dia-Vortrages, zu dem das Elmshorner Fachgartencenter Bellandris Rostock für Donnerstag, 1. Juni, einlädt. Die Veranstaltung in der Hamburger Straße 209 beginnt um 19 Uhr.

Romantisch, wild und voller Kontrast – das ist Cornwall. Herwyn Ehlers, Gartenarchitekt und Inhaber der Firma „Gärten und Parks“ aus Hamburg, nimmt Hobbygärtner mit auf einen Streifzug durch die schönsten Gartenanlagen Cornwalls und zeigt in brillanten Bildern, was sich hinter hohen Mauern und hölzernen Toren verbirgt: Zum Beispiel üppige Hortensienpracht, herrliche Rhododendren und gekonnte Kombination von Rosen und Stauden. Während des Vortrags gibt es viele praktische Tipps, wie englisches Cottage-Flair Einzug in den eigenen Garten halten kann. Der Vortrag ist kostenlos. Anmedlungen sind unter Telefon (0 41 21) 4 06 50 oder unter info@bellandris-rostock.de möglich.



