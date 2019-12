Diakon verabschiedet sich

Benjamin Evers verlässt Tornescher Kirchengemeinde nach sieben Jahren / Nachfolger für Jugendarbeit wird noch gesucht

17. Dezember 2019, 11:00 Uhr

Tornesch | Sein Weggang hinterlässt eine Lücke: Benjamin Evers, der als Diakon und Sozialpädagoge seit mehr als sieben Jahren für die Kinder-und Jugendarbeit der evangelisch-lutherischen Kirchengemeinde Tornesch zuständig ist, hat zum Jahresende gekündigt. Er möchte sich einer neuen beruflichen Herausforderung stellen. Ein Nachfolger ist noch nicht in Sicht.

„Ich wollte etwas komplett anderes machen und neuen Input erhalten“, sagt der 38−jährige Evers. So geht es für ihn Anfang Januar nach Henstedt-Ulzburg, wo er Erwachsene mit psychischen Beeinträchtigungen beraten wird. Die Arbeit mit den Kindern und Jugendlichen in Tornesch werde ihm sehr fehlen. „Ich habe in all den Jahren Kinder groß werden sehen und zahlreiche emotionale Momente erlebt“, erläutert Evers,. „Das schüttelt man nicht einfach so ab.“ Daher sei ihm die Entscheidung, der Kirchengemeinde und damit auch der Jugendarbeit den Rücken zu kehren, alles andere als leicht gefallen.

Im August 2012 hat Evers die kirchliche Kinder- und Jugendarbeit in Tornesch übernommen und sie überhaupt erst aufgebaut. Zuvor gab es lediglich einmal im Jahr ein Krippenspiel sowie den monatlichen Kindersonnabend. „Der Kirchengemeinderat hat mir alle Freiheiten eingeräumt, sodass ich die Jugendarbeit so ausgestalten konnte, wie ich wollte“, berichtet Evers. Bis zuletzt wurden jedes Jahr neben den Ferienprogrammen vier mehrtägige Ausfahrten angeboten, sechs verschiedene Gruppen haben sich wöchentlich im kirchlichen Jugendtreff Juicy 28 zusammengefunden. Auch diesen gab es vor Evers Zeit nicht. „Mein Nachfolger wird eine großartige Jugendarbeit mit vielen engagierten Helfern vorfinden“, sagt der Diakon.

Bis dieser gefunden ist, ruht die evangelische Jugend in Tornesch. Das Juicy 28 bleibt vorerst geschlossen. Nur die Lernwerkstatt und die Krabbelgruppe werden auch in der Übergangszeit fortgeführt. Daneben soll es vereinzelt Angebote an den Wochenenden geben, die von den zwölf Jugendlichen betreut werden, die sich in der evangelischen Jugend engagieren. Da noch nicht klar ist, zu wann die Stelle wieder besetzt werden kann, wird die kirchliche Sommerfreizeit im kommenden Jahr abgesagt. Die bereits ausgebuchte Fahrt nach Österreich im März wird aber stattfinden. „Die werde ich ehrenamtlich begleiten“, erläutert Evers.

Aktuell ist die Tornescher Kirchengemeinde noch auf der Suche nach einem Nachfolger. Gewünscht wird ein Diakon, Gemeindepädagoge oder Erzieher mit religionspädagogischer Zusatzqualifikation, der die Vollzeitstelle zum 1. April 2020 – wenn möglich auch früher – antreten kann. Bewerbungen nimmt Pastor Henning Matthiesen bis zum 15. Februar per E-Mail an h.matthiesen@kirche-tornesch.de entgegen.