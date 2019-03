Diagnose auf Umwegen

Tag der seltenen Erkrankungen: Ärzte der Regio Kliniken in Pinneberg über die Achalasie / Einer von 100 000 betroffen

von Tobias Thieme

01. März 2019, 11:20 Uhr

Fast jeder Vierte in Deutschland kennt es: den brennenden Schmerz, der vom Magen die Speiseröhre aufsteigt – das Sodbrennen. Kommen die Beschwerden regelmäßig vor, leidet der Betroffene unter einer sogenannten Refluxkrankheit. Doch der gleiche Schmerz könnte auch auf eine weitaus weniger bekannte und verbreitete Krankheit hinweisen: die Achalasie. Daran erkrankt jährlich nur einer von 100 000 Menschen – auf den Kreis Pinneberg gerechnet sind das also zwei pro Jahr. Um das Bewusstsein für Krankheiten wie diese zu schärfen, wurde der heutige Tag der seltenen Erkrankungen ins Leben gerufen.

Chefarzt Dr. Hamid Mofid und Oberarzt Dr. Michael Greiwe, Leiter des Refluxzentrums, aus dem Regio Klinikum Pinneberg behandeln Fälle von Achalasie. Der Begriff Achalasie kommt aus dem Griechischen und bedeutet „nicht erschlaffen“. „Die Speiseröhre ist ein muskulärer Schlauch mit einem Schließmuskel zum Magen. Erschlafft dieser Muskel nicht, bleibt die Speise in der Röhre stecken“, erklärt Dr. Mofid. Der Patient leidet unter Schluckbeschwerden und Schmerzen hinter dem Brustbein – also Symptomen wie bei Refluxbeschwerden. Nur dass es bei letzteren die Magensäure ist, welche die Beschwerden auslöst. Die Ursache der Achalasie ist noch unbekannt: „Da die Krankheit so selten ist, kann man keine Massenuntersuchungen durchführen“, sagt Dr. Mofid.

In den meisten Fällen wird Achalasie eher zufällig diagnostiziert: Patienten aus ganz Schleswig-Holstein werden von ihren Ärzten aufgrund ihrer Reflux-Beschwerden für Tests nach Pinneberg geschickt. Bei der Untersuchung stellen die Ärzte dann fest, dass sie quasi das Gegenteil haben. „Es ist eine absolute Ausnahme, dass ein Arzt einen Patienten mit Verdacht auf Achalasie zu uns schickt“, sagt Dr. Greiwe.

Er führt zwei verschiedene Untersuchungen durch: eine Druckmessung und eine Säuremessung. Bei ersterer wird ein dünner Schlauch mit 36 Messpunkten in die Speiseröhre bis zum Magen des Patienten eingeführt. Trinkt der Patient dann Wasser, kann der Arzt den Druck in der Speiseröhre messen. Bei einem Achalasie-Erkrankten ist der Druck am Mageneingang höher als im Rest der Speiseröhre. Für die Säuremessung wird ebenfalls eine Sonde in der Speiseröhre platziert, bleibt dort aber für

24 Stunden. Somit kann der Arzt die Veränderung des ph-Werts messen. Ist der ph-Wert niedrig, weist dies auf eine zu hohe Säurekonzentration in der Speiseröhre hin. Das ist bei Reflux-Erkrankungen der Fall, da die Magensäure in die Speiseröhre fließt. Bei Achalasie-Erkrankungen passiert das nicht.

Seit der Gründung des Refluxzentrums vor 1,5 Jahren kommen jede Woche etwa zwei bis drei Menschen für die Untersuchungen ins Refluxzentrum, bei fünf wurde bisher Achalasie festgestellt. Die richtige Diagnose der Krankheit ist für die Betroffenen äußerst wichtig, denn viele der Maßnahmen, die gegen Reflux-Beschwerden helfen, verschlimmern die Symptome der Achalasie.

Bei Reflux würde zum Beispiel ein magnetischer Ring oder eine Magenmanschette um die magennahe Speiseröhre gelegt, die verhindern soll, dass die Magensäure in die Speiseröhre gelangt. Bei Achalasie-Patienten würde diese Methode das Problem allerdings verschlimmern, erklärt Dr. Mofid. Bei ihnen würde man zunächst versuchen, den Schließmuskel zum Magen aufzudehnen. „Das gibt den Patienten oft für viele Jahre Ruhe“, sagt Dr. Greiwe. Die Beschwerden könnten aber auch wieder kommen. Auch Botox-Injektionen in den Muskel wären möglich – aber nicht von anhaltender Effizienz. Weil der Körper den Stoff abbaut, muss der Patient alle paar Monate wiederkommen. Ultima Ratio sei eine Muskelspaltung, die aber laut Dr. Mofid sehr selten in Frage komme. Sie selbst hätten diese Operation bisher einmal am Regio Klinikum erledigt.