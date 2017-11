Medizinischer Notfall vor Helgoland : DGzRS rettet 77-Jährigen aus Schleswig-Holstein von der „Queen Mary 2“

vergrößern 1 von 1 Foto: DGzRS – Die Seenotretter 1 von 1

von Gerrit Hencke

erstellt am 03.Nov.2017 | 12:45 Uhr

Helgoland | Für einen 77-Jährigen aus Schleswig-Holstein ist am späten Donnerstagabend eine Schiffsreise auf der „Queen Mary 2“ abrupt zu Ende gegangen. Wie die Seenotretter der Deutschen Gesellschaft zur Rettung Schiffbrüchiger (DGzRS) am Freitag mitteilten, übernahmen sie den schwer erkrankten Mann westlich von Helgoland mit dem Seenotrettungskreuzer Hermann Marwede. Ein Hubschrauber flog ihn anschließend in ein Krankenhaus auf dem Festland.

Der Notruf erreichte die Seenotleitung Bremen der DGzRS gegen 20.45 Uhr. Demnach war der Passagier der „Queen Mary 2“ plötzlich schwer erkrankt und musste umgehend an Land gebracht werden. Aufgrund des Krankheitsbildes kam nach Einschätzung des Bordarztes ein Transport mit einem Hubschrauber nicht in Frage. Da sich das Kreuzfahrtschiff zu diesem Zeitpunkt etwa 15 Seemeilen (rund 28 Kilometer) westlich von Helgoland befand, alarmierten die Wachleiter der DGzRS den auf der Nordseeinsel stationierten Seenotrettungskreuzer.

Mit einem Notarzt an Bord liefen die Seenotretter aus und nahmen Kurs auf die „Queen Mary 2“. Als sie vor Ort eintrafen, reduzierte das 345 Meter lange Kreuzfahrtschiff seine Geschwindigkeit, und der 46 Meter lange Seenotrettungskreuzer ging längsseits. Die Übergabe des Patienten verlief trotz eineinhalb bis zwei Meter hohen Wellen und umlaufendem Wind der Stärke 3 (bis zu 19 km/h) reibungslos.

In der Zwischenzeit stabilisierte sich der Zustand des 77-jährigen Mannes so weit, dass er flugfähig war. Der alarmierte Hubschrauber von „Northern Helicopter“ (NHC) nahm den auf einer Trage liegenden Patienten und den Notarzt per Seilwinde vom Hubschrauberarbeitsdeck der Hermann Marwede auf. Anschließend flog die Hubschrauberbesatzung den 77-Jährigen in ein Krankenhaus auf dem Festland.

Das Kreuzfahrtschiff „Queen Mary 2“ setzte seine Fahrt Richtung Hamburg fort.

