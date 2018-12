Region Pinneberg in Kürze : +++ DFB-Chef zu Gast in Pinneberg +++ Kreisumlage wird erhöht +++ Prozess in Elmshorn: Psychiater im Fokus +++

Unfälle, Feuer, Politik, Veranstaltungen, Vereinsleben und Nachrichten im Kreis Pinneberg – hier fasst shz.de zusammen, was heute wichtig ist.

von shz.de

07. Dezember 2018, 06:00 Uhr

Pinneberg Zum 100. Geburtstag des SC Pinneberg war DFB-Präsident Reinhard Grindel in Pinneberg zu Gast. Er ehrte nicht nur den Verein, sondern nahm sich auch die Zeit für ein Gespräch mit unserer Zeitung. Er äußerte sich auch über Pyro-Technik, Krawalle in und außerhalb der Stadien und massive Angriffe auf die Schiedsrichter.

Kreis Pinneberg Die Bürgermeister hatten gefordert und argumentiert – sie wurden nicht erhört: Der Kreistag hat die Kreisumlage nicht, wie erhofft, um drei oder vier Punkte gesenkt, sondern nur um zwei. Dennoch bedeutet das für die 49 Städte und Gemeinden des Kreises Pinneberg eine Entlastung um insgesamt acht Millionen Euro im kommenden Jahr.

Elmshorn Mitte Juni hat ein 23-Jähriger, der kurz zuvor aus dem Krankenhaus in Elmshorn entlassen wurde, einem Spaziergänger die Spitze des Zeigefingers abgebissen. Auch am zweiten Prozesstag ging es nicht nur um die Schuldfähigkeit des Angeklagten, sondern auch darum, ob die Tat hätte verhindert werden können. Nun wurde auch gegen den Psychiater ein Verfahren eröffnet.

Schleswig-Holstein Seit Jahren steigt in Schleswig-Holstein die Zahl der Verkehrunfälle, über 90.000 wurden im Vorjahr gezählt. Statistisch stirbt fast an jeden dritten Tag ein Mensch auf den Straßen im Land, Dutzende werden verletzt. In fast jedem sechsten Fall ist das Missachten der Vorfahrt die Unfallursache, es folgen Fehler beim Abbiegen (17 Prozent aller Unfälle) und unangepasste Geschwindigkeit (16 Prozent).

Hamburg Schrecklicher Fund eines kleinen Jungen in Hamburg-Altona: Er findet seine leblose Mutter blutüberströmt auf dem Bett in ihrer Wohnung Gestern wurde Haftbefehl gegen den Ehemann der 42-Jährigen erlassen. Ihm werde Totschlag vorgeworfen, sagte eine Sprecherin der Staatsanwaltschaft. Nachdem der elfjährige Sohn der Frau - eines von insgesamt vier Kindern in dem Haushalt - seine Mutter am Mittwoch leblos im Schlafzimmer der Wohnung gefunden hatte, stellten Rettungssanitäter laut Polizei Verletzungen am Kopf sowie mehrere Schnittverletzungen am Körper der Frau fest.

Haseldorf Bürgermeister Klaus-Dieter Sellmann von den Bürger für Haseldorf (BfH) und sein Amtsvorgänger Uwe Schölermann (CDU) lieferten sich in der Gemeindevertretung einen verbalen Schlagabtausch, der persönliche Angriffe beinhaltete. Sellmann sprach eine Verwarnung aus. Die Stimmung beruhigte das angesichts von Steuererhöhungen, die die CDU ablehnt, nicht.

Quickborn Zeitzeugen gibt es nicht mehr, und die Aufzeichnungen sind ebenso spärlich wie widersprüchlich. Aber dass am 7. Dezember 1913, also heute vor 105 Jahren, das Luftschiff Sachsen wegen prekärer Wetterverhältnisse nicht in Hamburg, sondern auf einem Acker in Quickborn quasi notlandete, ist unbestritten. Nun gibt es den Versuch einer Rekonstruktion der Ereignisse.

Pinneberg Der Wendepunkt mit Hauptsitz in Elmshorn ist seit mehr als 20Jahren im Kreis Pinneberg eine wichtige Anlaufstelle bei sexuellem Missbrauch. Doch für die zahlreichen Präventionsprojekte gibt es von Pinneberg keine freiwilligen Zuschüsse. Das kritisiert Brigitte Samtleben, Mitglied des Wendepunkts. Wichtig sei es, schon im Vorfeld aktiv zu sein.