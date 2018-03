von René Erdbrügger

26. März 2018, 12:39 Uhr

Die Stadtbücherei Pinneberg bietet am Montag, 9. April, in der Stadtbücherei der Rathauspassage, Am Rathaus 1, von 16.45 bis

17.45 Uhr für Deutschlernende den Gesprächskreis Deutsch an. Der Eintritt ist frei. Weitere Infos gibt es im Internet.



> www.buecherei.pinneberg.de