„Der Wunsch nach mehr Anerkennung“

CDU-Kreistagskandidatin Sonja Wehner hat einen Tag in der stationären Jugendhilfeeinrichtung hospitiert

von Florian Kleist

22. April 2018, 16:36 Uhr

Im Rahmen der Diskussionsveranstaltung „Soziale Arbeit – sichtbar oder unsichtbar ... eine Lupe, ein Putzlappen und die Politik“ hat die Kreisarbeitsgemeinschaft der Wohlfahrtsverbände die Parteien eingeladen, über die Sozialpolitik des Kreises Pinneberg zu diskutieren. Grundlage der Debatte bilden Tagebücher der Politiker, die in sozialen Einrichtungen einen Tag hospitiert haben. Die Journale liegen unserer Zeitung exklusiv vor. Heute: Sonja Wehner (CDU), die in der Verselbständigungseinrichtung „Hus Sunnschien“ in Uetersen hospitiert hat:

„Ich wurde eingeladen, in der stationären Jugendhilfeeinrichtung der AWO zu hospitieren. Vorbereitet oder recherchiert habe ich absichtlich vorher nicht, um völlig unvoreingenommen zu sein. Natürlich habe ich mir meine Gedanken gemacht. Diese betrafen allerdings eher die dort herrschende Atmosphäre in der Einrichtung.

Herr Bjarne Becker, der Leiter der Einrichtung, begrüßte mich mit einem kräftigen Händedruck und wirkte sehr bestimmt und freundlich. Ich wurde über das Grundstück geführt und Herr Becker erklärte mir, wozu die einzelnen Gebäude genutzt werden. Auf dem Weg in Herrn Beckers Büro trafen wir junge Menschen und Mitarbeiter, die freundlich grüßten. Ein wenig kam ich mir vor wie in „Harry Potters Hogwarts“, es war alles verwinkelt und viele Türen warteten darauf, von Herrn Becker aufgeschlossen zu werden bis wir im Büro ankamen. Ein bisschen war es auch wie im Gefängnis. Dieses besteht aus einem Schlafsofa, Schrank und Schreibtisch.

Ich hatte die Gelegenheit, ein Appartement anzusehen, in dem zwei junge Menschen wie in einer Wohngemeinschaft leben und das „alleine Wohnen“ lernen. Wenn sie hier wohnen dürfen, haben sie es fast geschafft. Der nächste Schritt ist dann eine Wohnung der Einrichtung in Uetersen, in der sie dann ganz allein wohnen dürfen ohne nächtliche Betreuung. Einen Ansprechpartner haben sie aber immer, notfalls telefonisch.

Ein junges, freundliches Mädchen erlaubte mir, dass ich ihr Zimmer ansehen durfte. Das Zimmer ist geräumig und gut ausgestattet. Es war wider Erwarten recht aufgeräumt. Die gesamte Einrichtung, die Gemeinschaftsküche und die Gemeinschaftsbäder, die Flure; alles wirkt sehr familiär und heimelig.

Mit dem 25 Stunden Dienst am Stück von 12 bis 13 Uhr am nächsten Tag haben die Jugendlichen einen verlässlichen Ansprechpartner. Sie erleben dann mit dem anwesenden Betreuer einen ganzen Tag wie in einer Familie: von der Schule nach Hause kommen, Nachmittagsprogramm, gemeinsam Essen und Sorgen besprechen, Nachtruhe, Wecken und Frühstück, Sachen packen und ab zur Schule.

Die Jugendlichen werden in dieser Einrichtung auf das Leben als Erwachsener vorbereitet. Sie lernen dort unter Umständen Dinge kennen, die normalerweise in einer Familie gelehrt wird. Grenzen und Regeln befolgen sind Grundvoraussetzungen und werden täglich gelebt. Dazu gehört, dass die Jugendlichen lernen, mit Herausforderungen des Alltags umzugehen. Ärger mit dem Chef oder im Freundeskreis sollen die Jugendlichen anders zu bewältigen lernen als mit Gewalt oder Drogen, Resignation und Verzweiflung. Es wird ihnen beigebracht, emotional positiv stark zu sein.

Diese Art der Einrichtungen wird in der Öffentlichkeit eher mit Misstrauen und Vorurteilen versehen. Dabei wird das vermittelt und aufgefangen, was im Elternhaus nicht stattgefunden hat. Ohne schulische Ausbildung oder die Möglichkeit einer Berufsausbildung und ohne soziale Fähigkeiten sind die Perspektiven für das Leben schon vorgezeichnet: ein von staatlicher Hilfe abhängiger Mensch, der nie die Chance hatte, ein positiver Teil der Gesellschaft zu sein. Die finanzielle Unterstützung ist jeden Cent wert, wenn daraus ein 35 bis 40 Jahre rechtschaffender Arbeitnehmer wird.

Ich wünsche mir für die soziale Arbeit mehr Anerkennung, sowohl in der Gesellschaft als auch finanziell. Ich selbst arbeite aktuell in einem sozialen Beruf – in einer Wedeler Gemeinschaftsschule als Schulbegleiterin. Dieser Beruf wird in der Öffentlichkeit wenig anerkannt. Das Gefühl, geholfen zu haben, ist ganz wunderbar. Es wäre noch schöner, wenn unsere Gesellschaft dies anerkennt und nicht belächelt.“





