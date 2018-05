Der Wahlsieger muss zittern

CDU hat in Appen die Nase vorn / Wiederwahl von Bürgermeister Hans-Joachim Banaschak steht trotz allem auf der Kippe

07. Mai 2018

Die CDU hat in Appen mit 42 Prozent die meisten Stimmen und mit sieben die meisten Sitze in der Gemeindevertretung, der amtierende Bürgermeister Hans-Joachim Banaschak (CDU) hat in seinem Wahlkreis das beste Ergebnis erzielt. Dennoch ist seine Wiederwahl kein Selbstgänger. Bei der konstituierenden Sitzung der Gemeindevertretung am 19. Juni wird sich voraussichtlich auch SPD-Politiker Walter Lorenzen um das Amt des Bürgermeisters bewerben. Die Sozialdemokraten erreichten 30,5 Prozent und stellen ebenso wie die FDP in Zukunft fünf Gemeindevertreter.

Die Liberalen kamen auf 26,5 Prozent und sind nun die Königsmacher. Ihre Stimmen in der Gemeindevertretung entscheiden, ob Banaschak Bürgermeister bleibt, oder von Lorenzen abgelöst wird. Wie sich die Freidemokraten entscheiden, ist ungewiss. „Wir werden mit beiden Kandidaten reden“, sagte Appens FDP-Chefin Jutta Kaufmann. Sie freute sich, dass die Liberalen auch weiterhin fünf Gemeindevertreter stellen. „Da einige neue Gesichter dabei sind, wird es für uns eine enorm spannende Legislaturperiode“, sagte Kaufmann.

Die CDU geht fest von Banaschaks Wiederwahl aus. „Es wäre nicht nachvollziehbar, wenn die stärkste Fraktion nicht den Bürgermeister stellt“, sagte CDU-Fraktionsvorsitzender Hans-Peter Lütje. Er war mit dem Wahlausgang ebenso wie Kaufmann zufrieden. Beide sahen das Ergebnis als Bestätigung ihrer Politik und wollen diese deshalb fortführen. „Die Bürger honorieren, dass wir solide arbeiten und auf gesunde Finanzen achten“, erklärte der CDU-Fraktionschef.

Lorenzen war dagegen alles andere als glücklich. „Ich hatte mir mehr Stimmen erhofft“, sagte der Bürgermeisterkandidat. Seine Partei werde nun analysieren, woran es liege, dass die Ziele nicht erreicht wurden. An seinem Wunsch, Gemeindeoberhaupt zu werden, halte er aber fest. Er sehe sich in der Pflicht, ein vorher gegebenes Versprechen auch einzuhalten, so der SPD-Politker.