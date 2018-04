Der Vorsitzende will nicht mehr

TuS Borstel-Hohenraden bald ohne Vorstand? / Verein könnte künftig vom Amt verwaltet werden

von shz.de

28. April 2018, 16:51 Uhr

Es war unerwünscht – aber nicht unerwartet. Punkt 15, „Wahlen des Vorstands“, während der Jahreshauptversammlung des TuS Borstel-Hohenraden ließ für die Mitglieder des Vereins eine große Frage offen: Wer wird den Verein in Zukunft führen?

Der Vorsitzende Rolf Sieberkrop und Stellvertreter Arne Springborn wollen sich nicht mehr zur Wahl stellen. Dazu Sieberkrop zu den nur 35 Anwesenden: „Keiner wird gefragt, warum er ein Ehrenamt annimmt. Daher erwarte ich, dass wir unsere Entscheidung ebenfalls nicht begründen müssen.“ Somit hieß es, nachdem auch aus dem Kreis der Anwesenden kein Vorschlag kam, dass die Wahl für diese Posten nicht möglich ist. Der Vorstand wäre rechtlich handlungsfähig, wenn er mindestens aus drei Mitgliedern bestünde, jeder davon kann den Verein nach außen vertreten. Diese mögliche Konstellation schloss Schatzmeister Marcus Brandis, auch im Namen der Vorstandsmitglieder Jonny Duncker und Ute Heydorn, jedoch kategorisch aus: „Sollten wir drei weitermachen, bleibt die ganze Arbeit des Vorstandes an uns hängen. Das können und wollen wir nicht leisten müssen.“ Und damit sich der Eskalationsprozess nun schnell seinen Weg bahne, so Brandis, würden auch sie sich zunächst nicht zur Wahl stellen, auch wenn Sie ihre Ämter unter neuer Führung durchaus wieder bekleiden wollten.

So bleibt zunächst der alte Vorstand im Amt und lädt zu einer innerhalb von drei Monaten stattfindenden außerordentlichen Mitgliederversammlung ein, um für die Positionen der Vorsitzenden Kandidaten zu finden und danach auch die restlichen Positionen besetzen zu können. Gelingt auch dies nicht, muss Sieberkrop eine entsprechende Meldung an das Amt Pinnau geben, dies müsste dann eine kostenpflichtige Vereinsführung einsetzen.

Gute Nachrichten gab es aber auch: Die Jugendwartin, Tina Westphal, und Spartenleiterin Claudia Peters für Sport und Spiel konnten in ihren Aufgaben bestätigt werden, als zweiter Rechnungsprüfer wurde Christian Eichhorn neu gewählt.

Dem Verein, so führte Sieberkrop in seinem Bericht aus, gehe es gut. In 2017 konnte ein Anstieg der Mitgliederzahl von 881 auf 948 verzeichnet werden, davon 228 Jugendliche unter 18 Jahren, um die es unter anderem im zweiten Hauptthema des Abends ging.

Der derzeitige Vorstand hatte im Vorwege die Empfehlung ausgesprochen, die Beiträge für Aktive generell zu erhöhen. Dazu sagte der amtierende Vorsitzende: „Wir wollen gute Übungsleiter, wir wollen keine Zusatzkosten für einzelne Sparten mehr und wir wollen zur Not auch ohne Zuschüsse handlungsfähig bleiben.“ Sieberkrop sieht außerdem die Notwendigkeit, dem Verein ein gutes Finanzpolster zu geben, um dem Traum von einem Vereinsheim näher zu kommen. Der Erhöhung wurde zugestimmt, gleichzeitig das Alter für den Beitragsstatus „Kind/Jugendlich“ von 18 auf 21 Jahre angehoben.