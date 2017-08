Ernst genommen von der Politik : Der Vorsitzende des Kinder- und Jugendbeirats Valentin Kraner im Interview

vergrößern 1 von 2 Foto: Sebastian Seidel 1 von 2

Pinneberg | Seit vier Jahren engagiert sich der 16-jährige Valentin Kraner im Kinder- und Jugendbeirat (KJB) Pinneberg. Im Gespräch erläutert der Vorsitzende die Aufgaben des Beirats und erzählt, was das Gremium in den letzten Jahren bereits erreichen konnte und spricht über anstehende Projekte.

Was sind die Aufgaben des Kinder- und Jugendbeirats?

Valentin Kraner: Wir sind ein Gremium, das alle zwei Jahre von den Jugendlichen im Alter von zwölf bis 21 aus Pinneberg gewählt wird und vertreten die Interessen der Jugendlichen gegenüber der Verwaltung und der Politik. Für den politischen Teil haben wir einen Sitz in den Ausschüssen und in der Ratsversammlung. Da versuchen wir, den Politikern und den Leuten in der Verwaltung die Interessen der Jugendlichen zu vermitteln. Ein aktuelles Beispiel ist die Schulbausanierung. Da haken wir nach, damit diese vorangetrieben wird. Der zweite Block ist der organisatorische Teil, wo wir Veranstaltungen mitplanen. Wir sind dieses Jahr zum Beispiel bei „Wake Up Pi“ dabei, organisieren jedes Jahr ein Ferienauftaktfest für Kinder und Jugendliche mit und haben letztes Jahr eine „Refugees Welcome“-Party gemacht. Da versuchen wir, die jugendlichen Pinneberger zu integrieren.

Habt ihr das Gefühl, dass ihr von den Politikern auch ernst genommen werdet?

Ja. Ich mache das jetzt schon seit vier Jahren und in den ersten beiden Jahren – da war ich logischer Weise auch noch ziemlich jung – war das so, dass wir nur wenig ernst genommen wurden. Wir waren damals auch relativ unregelmäßig in den Sitzungen, aber das hat sich in den letzten beiden Jahren gewandelt. Wir sind jetzt sehr aktiv und arbeiten mit den Kinder- und Jugendvertretungen aus dem ganzen Kreis zusammen. Mit denen haben wir jetzt auch gemeinsame Projekte, die wir in der nächsten Legislaturperiode angehen wollen. Als Teil der City Arbeitsgruppe Jugend, an der die Verwaltung, die Politik und die Wirtschaft beteiligt ist, haben wir eine Innenstadt-Umfrage gemacht, an der mehr als 1200 Schülerinnen und Schüler aus Pinneberg teilgenommen haben. Dabei ging es darum, die Innenstadt für die Jugend attraktiver zu machen. Das wird von der Wirtschaft jetzt auch teilweise so umgesetzt. Ich glaube, dass wir gerade durch diese Aktivität und auch durch unsere regelmäßige Beteiligung in den Ausschüssen und in der Ratsversammlung mittlerweile relativ hoch angesehen sind und in der Politik auch wesentlich ernster genommen werden als in den ersten Jahren.

Wie läuft eine Sitzung des Jugendbeirats ab?

Wir haben immer eine Sitzung am ersten Montag im Monat. Sie beginnt um 19 Uhr und geht ungefähr zwei Stunden. Es ist im Prinzip eine ziemlich offene Runde mit den neun Mitgliedern. Wir müssen zwar ein Protokoll anfertigen, aber wir diskutieren da eigentlich ganz locker. Es gibt eine Tagesordnung, die ich zwei Wochen vor den Sitzungen herausgebe. Aber man kann auch spontan noch Punkte anmelden. Am Anfang diskutieren wir in der Regel mit Jugendlichen, die kommen, dann folgen die tagesaktuellen Themen und zuletzt die Projekte, die wir umsetzen wollen.

Ihr seid im Pinneberger Jugendbeirat neun Mitglieder, in Schenefeld sind es jedoch zwölf. Woran liegt das?

Das ist ein Problem, das wir haben. Die Kinder- und Jugendbeiräte in Schleswig-Holstein sind ganz unterschiedlich getaktet. Das sieht man auch an den Legislaturperioden. Es gab Beiräte, die wurden für drei Jahre gewählt, wir werden für zwei Jahre gewählt und einige wurden auch nur für ein Jahr gewählt. Dann gibt es unterschiedlich viele Mitglieder in den Beiräten und unterschiedliche Zuständigkeiten. Im Zuge der landesweiten Wahlen haben wir versucht, das anzupassen. Die Wahlen finden jetzt vom 20. bis 27. November statt. Es wird also alles an einander angeglichen. Normalerweise hätten wir im August neu gewählt werden müssen. Aber wir haben eine Ausnahmegenehmigung bekommen, dass wir die Wahl auf den November verschieben dürfen, damit in ganz Schleswig-Holstein auf einen Schlag gewählt wird. Das ist praktisch, weil dadurch mehr Aufmerksamkeit in den Medien erzeugt werden kann. Die Wahlbeteiligung war bisher immer überall ziemlich gering. Bei mehr Aufmerksamkeit werden vermutlich mehr Jugendliche wählen.

Wie können die Jugendlichen euch wählen?

Man bekommt einen Brief nach Hause, den man ausfüllt. Das ist etwas kompliziert, weil der ausgefüllte Zettel in einen Briefumschlag gesteckt werden muss und dieser in einen weiteren Briefumschlag kommt. Das ist wie bei einer normalen Briefwahl, außer dass man den Brief nicht bei der Post, sondern im Rathaus oder im Sekretariat seiner Schule einwirft.

Gibt es ein Projekt, auf das ihr besonders stolz seid?

Die Innenstadt-Umfrage ist jetzt zum Ende noch mal so ein kleines Highlight gewesen. Wir glauben, dass wir dadurch eine realistische Chance haben, Dinge zu verändern. Es werden jetzt schon kleine Dinge organisiert, zum Beispiel, dass ein paar mehr Parkbänke in der Innenstadt aufgestellt oder mehr Fahrradständer organisiert werden.

Was macht dir an der Arbeit Spaß?

Man hat das Gefühl, wirklich etwas verändern zu können. Ich weiß noch, als ich zwölf war und das erste Mal gewählt wurde, da wollte ich unbedingt alles in Pinneberg verändern. Das ist natürlich so nicht möglich, man muss sich da immer absprechen und realistisch bleiben. Aber gerade in den letzten zwei Jahren haben wir gemerkt, dass auch wirklich was passiert. Dass die Schulgebäudesanierung schneller voran geht als vorher oder dass sich nach der Innenstadt-Umfrage jetzt auch wirklich was tut. Das ist einfach ein schönes Gefühl, wenn das eigene Engagement hilft und auch anerkannt wird.

Könntest du dir vorstellen, beruflich mal in die Politik zu gehen?

(lacht) Darüber habe ich lange nachgedacht. Es war auch lange mein Wunsch. Aber ich weiß nicht, ob ich später so unglaublich viel in der Öffentlichkeit stehen möchte. Es liegt noch auf dem Schreibtisch und vielleicht komme ich später noch drauf zurück. Journalismus interessiert mich aber auch sehr. Da würde ich gern später einsteigen. Ich leite mit viel Spaß unsere Schülerzeitung „Pressident“ und könnte mir deshalb auch eine Kombination meiner beiden Hobbys als Politikjournalist vorstellen.

von Sarah Heider und Sebastian Seidel

erstellt am 15.Aug.2017 | 17:30 Uhr