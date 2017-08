Mehr Busse und ein Jugendcafé : Der Vorsitzende des Kinder- und Jugendbeirats im Interview

vergrößern 1 von 2 Foto: Tanja Plock 1 von 2

Schenefeld | Seit dem Jahr 2016 ist Alexander Hoffmann (18) der Vorsitzende des Kinder- und Jugendbeirats in Schenefeld. Im kommenden Jahr endet seine Amtszeit. Im Gespräch beurteilt er den Einfluss der Jugend in der Politik, berichtet von aktuellen Projekten und drängenden Wünschen.

Wird in Schenefeld ausreichend auf die Belange der Jugendlichen geachtet?

Alexander Hoffmann: Das ist schwer zu beantworten. Ich würde sagen, in letzter Zeit mehr als vorher. Als ich in den Jugendbeirat einstieg, war es noch so „wir müssen mal mehr auf die Jugendlichen hören“, aber es wurde nicht wirklich auf uns eingegangen. In letzter Zeit fragen die Politiker allerdings auch immer mehr von sich aus: „Wie sieht denn das für die Jugendlichen aus?“

Was würden Sie sich wünschen für die Jugendlichen in Schenefeld?

Ich würde mir erstmal wünschen, dass sich mehr Jugendliche trauen, wenn ihnen etwas nicht gefällt, das auch anzusprechen. Dann könnte man da eventuell auch etwas dran ändern.

Haben Sie eine Idee, was man machen könnte?

Cool wäre ein Jugendtreff außerhalb des Juks. Das ist natürlich eine sehr weit hergeholte Idee, aber das Juks liegt schon ein bisschen abseits. Es wird von vielen Leuten bemängelt, dass so eine Art Jugendcafé fehlt, wo man mal ganz günstig einen Kaffee trinken kann.

Inwiefern nimmt der Kinder- und Jugendbeirat Einfluss auf die Politik?

Wir sind in den Ausschüssen vertreten und vertreten die Interessen der Jugendlichen. Die Jugendlichen kommen zu uns und schildern ihre Probleme und wir versuchen die dann zu vertreten. Auf der anderen Seite überlegen wir uns ganz viel, was Jugendliche interessieren könnte oder was Jugendliche in Schenefeld im Moment stören könnte.

Was ist besonders wichtig bei der Arbeit in den politischen Gremien?

Vor allem, dass wir als Vertreter der Jugendlichen ernst genommen werden und von den Politikern und auch vom Rathaus wie ein richtiges Gremium behandelt werden, was wir ja auch sind. Das klappt aber momentan ganz gut.

Welche Aktionen sind geplant?

Die größte Aktion, die wir momentan in Planung haben, ist „Schenefeld Rockx“. Das ist am 22. September im Juks in Schenefeld. Da haben wir wieder Jugendbands aus der Region. Jede Band hat so Spielzeiten von 15 bis 20 Minuten und dann zieht sich das über den ganzen Abend. Die zweite Sache planen wir derzeit mit der Schülervertretung vom Gymnasium. Zur Bundestagswahl würden wir gern die Jugendlichen noch einmal ein bisschen aufwecken. Es gibt deutschlandweit eine Aktion die nennt sich „Deine Wahl“. Eine Woche vor der Bundestagswahl am 17. September haben auch Jugendliche, die noch nicht 18 sind, die Möglichkeit in der Schule ihre Stimme abzugeben und auf diesen Ergebnissen basieren dann Prognosen, wie die Jugendlichen in Deutschland gewählt hätten.

Was war bisher das beste Projekt des Kinder- und Jugenbeirats?

Ich glaube, das ist die Regelmäßigkeit von „Schenefeld rocks“. Dass wir das jetzt schon zum dritten Mal machen können, das spricht eigentlich für sich.

Gibt es noch langfristige Ziele, die Ihr erreichen wollt?

Die nächste Wahl ist im kommenden Jahr im Mai. Bis dahin werden wir im Jugendbeirat außer „Schenefeld Rockx“ nichts Großes mehr erreichen. Wir werden natürlich auf dem Weihnachtsmarkt sein, aber wichtig ist vor allem Dingen, dass wir auch die nächsten Jugendbeiräte so ein bisschen instruieren beim Thema Stadtentwicklung. Es wird jetzt in den nächsten Jahren echt wichtig werden, dass da sich der Jugendbeirat ordentlich einbringt. Das haben wir schon getan, dass wird aber auch immer noch wichtig sein, weil viele Konzepte jetzt erst entwickelt werden. Und beim Thema Schulsanierung ist es wichtig, dass der Jugendbeirat immer mal wieder überprüft: Ist das denn auch richtig, was dort gemacht wird? Entspricht das unseren Ansprüchen? Ich werde nicht mehr antreten. Nächstes Jahr wenn Neuwahlen sind schreibe ich auch mein Abi und danach werde ich wahrscheinlich erstmal ins Ausland gehen. Da lohnt es sich nicht, noch einmal anzutreten. Da lasse ich lieber anderen Leuten, die dann Lust haben die Chance. Momentan haben wir drei Leute, die wieder antreten könnten, aber von denen weiß ich nicht, ob sie es tun werden. Aber ich gehe davon aus. Wir suchen noch weitere Jugendliche, die sich engagieren wollen.

Was macht Ihnen am meisten Spaß daran?

Als Jugendlicher hat man oft das Problem, dass man von den Erwachsenen nicht wirklich ernst genommen wird. Das ist im Jugendbeirat natürlich überhaupt nicht so. Man wird von den Politikern und auch von den anderen Erwachsenen durch die Arbeit, die man macht, einfach ernst genommen. Und man kann halt auch etwas verändern. Wir haben einen gewissen Grad an Mitbestimmung. Wenn wir wirklich eine Idee haben und die ordentlich verfolgen, dann wird sie auch umgesetzt. Das hat man als normaler Jugendlicher meist eher nicht.

Warum ist es wichtig einen Kinder- und Jugendbeirat zu haben?

Kommunalpolitiker sind meistens nicht im Jugendlichen-Alter. Es gibt nur wenige Kommunalpolitiker, die im Alter von 20 bis 30 sind. Die meisten Leute sind entweder im Rentneralter oder stehen kurz vor dem Ende ihrer Berufslaufbahn. Die Personen wissen nicht mehr so wirklich, was Jugendliche interessiert. Sonst gibt es uns kaum Möglichkeiten, sich in die Kommunalpolitik einzubringen.

Was würden Sie machen, wenn Sie Bürgermeister wären?

Man könnte jetzt eine Standard-Politiker-Antwort geben, wie ich das Thema Stadtkernentwicklung weiter voranbringen würde. Aber ich glaube, ich würde vor allem darauf achten, dass Schenefeld auch attraktiv für junge Leute wird. Momentan sind wir sehr attraktiv für Familien und das sollte man auch beibehalten. Schenefeld könnte von der Lage und von der Anbindung aber auch sehr attraktiv für junge Leute werden. Also Studenten und junge Erwachsene, die kurz vor der Familiengründung stehen. Vielleicht könnte man ein paar mehr Veranstaltungen machen, die das Zusammenleben in Schenefeld fördern. Bezahlbarer Wohnraum ist natürlich auch immer ein Thema. Und, dass man gute Möglichkeiten hat, in Schenefeld alles zu erreichen. Besonders edel wäre, wenn Schenefeld eine eigene Buslinie bekommt. Das ist ja auch schon seit Jahren im Gespräch, wird aber niemals umgesetzt werden.

