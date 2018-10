Der TSV wird trockengelegt

Prisdorfer Sportverein bekommt Drainage für 60 000 Euro / Kritik an Formalismus in Förderungspolitik des Kreises

von Janina Schmidt

24. Oktober 2018, 16:52 Uhr

Der Turn- und Sportverein (TSV) Prisdorf erhält eine neue Drainage für seinen Sportplatz. Zwar gab es auf dem alten Platz bereits eine solche – die ist aber in etwa 40 Jahre alt und funktioniert nicht mehr ausreichend. Die Finanzierung ist gesichert, vermeldet der TSV-Vorsitzende Milan Theuerkorn (Foto). Doch er äußert auch Kritik an der Förderungspolitik des Kreises. Lobende Worte findet er hingegen für Prisdorfs Bürgermeister Rolf Schwarz (BbP).

Derzeit wird der Rasenplatz des Prisdorfer Vereins selten in Anspruch genommen. Nur die Rettungshundgruppe von Elke Jackel und Kaare Johannessen sowie die Vereinssparte „Jugend für Jugend“ nutzt den Außenbereich des TSV. Das berichtet Theuerkorn. Dabei hatte man dem Kummerfelder Sportverein, mit dem die Prisdorfer eine Fußball-Kooperation haben, versprochen, dort trainieren zu können. Denn die Kummerfelder Anlage platze aus allen Nähten. Doch zum Training der Fußballer kam es nicht: Der Rasenplatz sei unbespielbar gewesen. „Schon nach einem ordentlichen Regenguss bildet sich ein See“, berichtet Theuerkorn. „Das Wasser versickert schlecht, der Platz ist so nicht nutzbar.“

Eine Drainage für die Grasflächen am TSV-Heim soll das ändern. Die Kosten für das Entwässerungssystem auf den gesamten TSV-Flächen: 60 000 Euro.

Die Summe ist förderungsfähig und die Finanzierung sieht Theuerkorn als gesichert an. 30 000 Euro trägt das Land Schleswig-Holstein, 12 000 Euro übernimmt der Kreis Pinneberg. Mindestens 6000 Euro zahlt der Verein selbst, weitere 6000 Euro hofft der TSV vom Landessportverband Schleswig-Holstein (LSV) zu bekommen, könnte sie im Notfall aber selbst tragen. 6000 Euro müssen aus der Gemeindekasse beigesteuert werden – denn die verschiedenen Förderungen bauen aufeinander auf.

Das Problem an der Sache: Prisdorf hat einen defizitären Haushalt und dürfte zusätzliche Ausgaben erst planen, wenn der saniert ist. „Wir würden gern, aber uns sind die Hände gebunden“, sagt Schwarz. Deswegen geht die Gemeinde einen ungewöhnlichen Weg und sammelt das Geld als zweckgebundene Spende der Bürger. „Über diesen Umweg können wir unseren Teil leisten“, so Schwarz. Theuerkorn lobt unterdessen das Engagement des Bürgermeisters, trotz knapper Kasse etwas für den Sport zu tun. „Hinter alle dem steckt der Wille des Bürgermeisters. Das muss man immer wieder lobend erwähnen“, so der Vorsitzende.

Der Wille stehe am Anfang, trotz Schwierigkeiten etwas kreativ umzusetzen. Beim Kreis hingegen habe Theuerkorn diesen Willen schmerzlich vermisst: „Wir hätten längst angefangen, wenn der Kreis uns nicht dazwischen gegrätscht wäre“, sagt er. So sei darauf bestanden worden, dass er mindestens drei Angebote für die Drainage einhole, deren Erstellung Aufwand und Geld koste – obwohl der Verein bereits ein unschlagbar günstiges Angebot habe. „Wir sind ein ehrenamtlich geführter Dorfverein. Das Land fordere all diese Fomalitäten nicht“, ärgert sich Theuerkorn. „Ohne den Formalismus des Kreises hätten wir längst angefangen mit dem Bau“, sagt er. Nun sei er noch mit dem Einholen von Angeboten beschäftigt, die ohnehin zu teuer sein würden. Dabei drängt die Zeit allmählich: Mit dem Bau muss noch dieses Jahr begonnen werden, damit die Mittel abgerufen werden können.