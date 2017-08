Bönningstedt : Der Sportverein Rugenbergen nutzt die Ferien zur Eigenwerbung

Bönningstedt | Der Bönningstedter Sportverein Rugenbergen (SVR) nutzt die Sommerferien, um mit kostenlosen Angeboten auf die Kurse des Vereins aufmerksam zu machen und für Fitness zu begeistern. Mitmachen können alle, die den Verein kennenlernen wollen. Eine Anmeldung ist nicht notwendig. Alle Kurse finden in der Sporthalle des SVR in der Kieler Straße 81 statt. Am Montag, 7. August, stehen von 18 bis 19 Uhr leichte Übungen für Bauch-Beine-Rücken-Po auf dem Programm. Im Anschluss daran können Interessierte eine Stunde lang ausprobieren, ob Steppen für sie das Richtige ist.

Eine Woche später, am Montag, 21. August, startet um 18 Uhr das Rücken-Fit-Training. Eine Stunde später steht das elastische Thera-Band im Mittelpunkt. Mit den Übungen soll der Körper in Form gebracht werden. Am Montag, 28. August, steht ab 18 Uhr erneut der Rücken im Fokus. Eine Stunde später probieren die Teilnehmer aus, welche Übungen im Sommer-Mix ihnen besonders gut tun.

Am Mittwoch, 16., 23. und 30. August heißt es ab 10 Uhr für Senioren „Fit ab 60“. Altersgerechte Übungen helfen älteren Menschen, so lang wie möglich beweglich zu bleiben. Eine Stunde später trainieren Frauen und Männer gemeinsam im Programm „Vital für Sie & Ihn“. Drei Donnerstage sind für Senioren ab 70 Jahren reserviert: Am 17., 24. und 31. August üben fit gebliebene Menschen und solche, die es wieder werden wollen, von 9.30 bis 10.30 Uhr.

von Ute Springer

erstellt am 04.Aug.2017 | 12:00 Uhr