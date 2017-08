Straßensperrungen, Staus und Stress : Der Sommer der Baustellen in Pinneberg

vergrößern 1 von 3 Foto: Kowalewski (2) 1 von 3

Pinneberg | Zahlreiche Baustellen strapazieren die Nerven der Pinneberger schon den gesamten Sommer über. An vielen Ecken der Stadt wird gebaut, saniert und gesperrt. Es entstehen lange Wartezeiten und diverse Staus. Doch Ende August heißt es zumindest in einigen innerstädtischen Bereichen Aufatmen, da einige Baumaßnahmen bis dahin abgeschlossen sein sollen.

In der Friedrich-Ebert-Straße sind die Bauarbeiten sehr fortgeschritten, sodass die Fahrbahn und der Gehweg voraussichtlich ab Mittwoch, 25. August, wieder zugänglich sind. Dies teilt Patrick Kühn, Baustellenplanungsleiter der Stadtwerke Pinneberg, auf Anfrage unserer Zeitung mit. Ferner soll die Bushaltestelle wieder in Betrieb genommen werden – der genaue Zeitpunkt ist bisher allerdings noch nicht bekannt. Die Arbeiten verliefen reibungslos, sodass die Baustelle laut Kühn eine Woche früher als geplant freigegeben werden kann. Einige Probleme gebe es allerdings noch in der „kleinen“ Friedrich-Ebert-Straße, die quer zur Friedrich-Ebert-Straße verläuft. Dort sind die Mitarbeiter eines für die Pflasterarbeiten beauftragten Unternehmens einfach nicht erschienen. Daher wird sich die Fertigstellung um einige Tage verzögern.

Auch nach Abschluss der aktuellen Arbeiten ist ein Ende der Baustellen nicht in Sicht:Die Stadt baut fleißig weiter und bis Ende Dezember sind noch über zehn weitere Baustellen geplant, die den Stadtverkehr in Pinneberg weiter belasten. Die Stadt bemühe sich stets, die geplanten Arbeiten rechtzeitig fertig zu stellen, um den Verkehrsfluss nicht länger als nötig zu stören, sagt Pinnebergs Stadtsprecherin Maren Uschkurat. „Bisher sind die Bauarbeiten meistens im Zeitplan abgeschlossen worden“, beruhigt sie.

Die Baustellen betreffen ganz unterschiedliche Bereiche. Auf dem Programm stehen die Reparatur der Wasser- und Gasleitungen sowie die Erneuerung der Strom- und Gasleitungen. Die zu ergreifenden Maßnahmen reichen von der Einrichtung von Halteverboten bis zu vollständigen Straßensperrungen für eine bestimmte Zeit. Mit deutlichen Einengungen der Fahrbahn in den betreffenden Straßen sei ebenfalls zu rechnen, heißt es auf der Website der Stadt Pinneberg. Aufgrund dieser Maßnahmen erhalte Kühne regelmäßig Beschwerdeanrufe von wütenden Pinnebergern, die sich über die Baustellensituation aufregen. „Wir bauen ja nicht, um die Bürger in Pinneberg zu ärgern“, stellt Kühne heraus. Vielmehr gehe es darum, die Versorgungssicherheit zu gewährleisten und da seien Baustellen einfach unvermeidlich. „Schließlich wollen wir alte Gas- und Wasserleitungen nicht überstrapazieren und abwarten, bis sie ganz kaputt sind. Das könnte fatale Folgen haben und ist sicher auch nicht im Interesse der Bürger“, gibt er zu Bedenken.

