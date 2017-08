Kapazitätsgrenze erreicht : Der Recyclinghof platzt aus allen Nähten

vergrößern 1 von 2 Foto: Jan Schönstedt 1 von 2

Tornesch | Am Wochenende mal eben ein paar Abfälle zum Recyclinghof bringen – häufig merkt man schon an der Autoschlange, die zum Teil bis zur alten B5 reicht, dass dies keine gute Idee war. Insbesondere am Sonnabend erreicht die Einrichtung der Gesellschaft für Abfallwirtschaft und Abfallbehandlung (GAB) am Hasenkamp in Tornesch-Ahrenlohe regelmäßig ihre Kapazitätsgrenze. Die Folge: lange Wartezeiten. GAB-Geschäftsführer Jens Ohde sieht dringenden Handlungsbedarf. Unserer Zeitung hat er sein Konzept vorgestellt, wie der Recyclinghof den deutlich gestiegenen Besucherzahlen und Müllmengen entgegnen will.

Nur mit erweiterten Öffnungszeiten und zusätzlichem Personal ist es nach Ansicht von Ohde nicht getan. Zusätzliche Annahmestellen für Grünabfälle seien zwingend notwendig. Ein Drittel der 117.000 Kunden im vergangenen Jahr hätten Laub und andere Gartenabfälle angeliefert. Gut 6000 von insgesamt 25.300 Tonnen Abfall im Jahr 2016 machten die Grünabfälle aus. „Wenn wir diese Masse auf neue Standorte umlenken, schaffen wir Entlastung“, sagt Ohde. Eine Erweiterung des bestehenden Hofes sei nicht möglich. Der GAB-Chef plant eine neue dauerhafte Annahmestelle in der Nähe sowie weitere Plätze in verschiedenen Kommunen, wo tageweise Unrat abgegeben werden kann. Gespräche mit den umliegenden Gemeinden würden bereits laufen. Noch im Herbst dieses Jahres soll der neue Standort eröffnet werden.

Für weitere Entlastung soll zusätzliches Personal sorgen. Zudem plant Ohde die Umstellung von Schichten, sodass vor allem in der Rushhour am Sonnabend auf dem Recyclinghof mehr Personal vorhanden ist. Eine Erweiterung der Öffnungszeiten soll ebenfalls helfen, den Andrang zu entzerren. So ist geplant, künftig sonnabends länger zu öffnen und in der Woche an einem Tag bis in die Abendstunden Abfall anzunehmen. Bislang ist am Wochenende von 9 bis 13 Uhr und in der Woche von 7.30 bis 16.30 Uhr geöffnet. Letztes Hilfsmittel zur Minderung der Wartezeiten soll ein neuer Online-Service sein, der noch in diesem Jahr starten soll. „Wir wollen die Wartezeiten in Echtzeit auf unserer Webseite präsentieren, damit Kunden ihre Tour zu uns besser planen können“, erläutert Ohde.

Angesichts der seit zehn Jahren kontinuierlich steigenden Besucherzahl (von 50.000 auf 117.000) und Müllmenge (von 12.600 auf 25.300 Tonnen) prüft der GAB-Geschäftsführer sogar einen Umzug des Recyclinghofes. „Das ist ein langfristiges Ziel. Am jetzigen Standort gibt es keine Erweiterungsmöglichkeiten“, sagt Ohde. Der neue Standort müsste sich aber in der Nähe des jetzigen befinden. „Sonst gibt es keine Synergien mit dem Abfallwirtschaftszentrum und wir müssten Geräte wie Radlader und anderes doppelt anschaffen“, so Ohde. Für einen Neubau des Recyclinghofs müssen man mit Kosten in Höhe von fünf Millionen Euro rechnen, schätzt der GAB-Chef.

Durch die Umsetzung des Konzeptes werden zusätzliche Kosten für die GAB, deren Gesellschafter der Kreis Pinneberg (51 Prozent) und die Remondis GmbH & Co. KG (49 Prozent) sind, entstehen. Schon jetzt schreibt der Recyclinghof rote Zahlen. „Eine solche Einrichtung trägt sich nicht alleine. Das ist eine kommunale Aufgabe“, betont Ohde. Er erhofft sich durch die Neuerungen einen deutlich besseren Abfallservice für die Bewohner im Kreis Pinneberg – 90 Prozent der Kunden sind Privatpersonen, zehn Prozent machen Kleinunternehmer aus. E-Mails mit Beschwerden und teils üblen Beschimpfungen gingen derzeit aufgrund der zum Teil langen Wartezeiten regelmäßig ein. Bis zur Umsetzung des Konzepts appelliert Ohde deshalb an die Kunden, Verständnis für die Recyclinghof-Mitarbeiter zu haben. „Die machen wirklich einen tollen Job.“

von Jan Schönstedt

erstellt am 19.Aug.2017 | 15:00 Uhr