Der realistische Optimist

Interview: Halstenbeks Bürgermeister Claudius von Rüden (SPD) vor drittem Amtsjahr / Hoffnung auf ausgeglichenem Haushalt ab 2021/22

von Dietmar Vogel

05. Januar 2019, 16:00 Uhr

Am 11. September 2016 wurde Claudius von Rüden (SPD) mit großer Mehrheit zum neuen Halstenbeker Bürgermeister gewählt. Als Nachfolger von Linda Hoß-Rickmann (parteilos) trat der heute 42-Jährige dreifache Familienvater am 1. Februar 2017 sein Amt an. Mit Beginn dieses Jahres verantwortet von Rüden als Verwaltungschef den zweiten Haushalt in seiner Amtszeit. Grund genug für unseren Redakteur Dietmar Vogel, mit dem ehemaligen Referenten für Binnenhandel in der Hamburger Behörde für Wirtschaft, Verkehr und Innovationen über die Konjunkturentwicklung, Schlagzeilen, Wohnungsmangel, den Reiz am Job, Lieblingsplätze und irdisches Glück zu sprechen.



Pessimismus oder Optimismus: Welches Gefühl herrscht für 2019 vor?

Ich bin von Natur aus Optimist, aber auch Realist. Sozusagen ein realistischer Optimist. Für das neue Jahr habe ich daher ein gutes Gefühl.



Halstenbek blickt positiv auf die (be)rauschende Konjunkturlage. 2021 soll es endlich schwarze Zahlen geben. Wie wird sich nach Ihrer Meinung die Entwicklung fortsetzen?

Die Entwicklung bei unseren beiden wichtigsten Steuerarten – der Einkommensteuer und der Gewerbesteuer – war in den letzten drei Jahren in der Tat sehr positiv. Für die Zukunft wird noch eine weitere positive Entwicklung vorhergesagt, auch wenn im Rahmen der letzten Novembersteuerschätzung die erwartete Entwicklung deutlich nach unten korrigiert wurde. Der Trend ist aber weiterhin positiv und ich erwarte, dass der Haushalt mittelfristig ab 2021/2022 ausgeglichen sein wird und die aufgelaufenen Fehlbeträge der vergangenen Jahre abgebaut werden können.



Welche Projekte stehen für Halstenbek besonders im Fokus?

Das Thema Bildung ist uns weiterhin besonders wichtig. Wir sind eine moderat wachsende Gemeinde mit vielen jungen Familien. Daher benötigen wir weitere Krippenplätze in Halstenbek. Ich hoffe, dass es bereits im Frühjahr 2019 anhand der Bedarfszahlen einen Beschluss der Politik für einen weiteren Kita-Neubau geben wird. Auch beim Thema Schulerweiterung geht es voran. Im Frühjahr ist der Spatenstich für den Erweiterungsbau der Grundschule Bickbargen geplant. Für das Wolfgang-Borchert-Gymnasium, das sich für eine Rückkehr zu G9 entschieden hat, werden wir mögliche Varianten für die notwendige Schulerweiterung prüfen.

Welches Dauerthema möchten Sie persönlich für Halstenbek am Leben erhalten? Genauer gefragt: Zum Abschluss bringen?

(lacht) Sie spielen auf das Dauerthema Greve-Gewerbeflächen am Eidelstedter Weg an. Nach jahrelangem Hickhack stehen wir jetzt kurz davor, zu einem normalen Bebauungsplanverfahren zu kommen. Über das Bebauungskonzept sind wir uns grundsätzlich mit dem Investor Greve einig. Das Projekt läuft jetzt in geordneten Bahnen und im Schulterschluss zwischen Gemeinde und Investor. Bis sich die ersten Gewerbebetriebe auf der Fläche ansiedeln können, wird aber noch etwas Zeit vergehen. Auch bei diesem Thema bin ich Realist und Optimist zugleich.

Welche Schlagzeile möchten Sie in unserer Zeitung im Jahr 2019 lesen?

„Bürgerinnen und Bürger Halstenbeks stehen auf für Demokratie und feiern die Vielfalt“. Ich möchte die Bürgerinnen und Bürger unserer Gemeinde einladen, zu einem Fest zusammenzukommen und die liberale Gesellschaft zu feiern. Details stehen noch nicht fest und sollen mit den vielen Institutionen, Vereinen und Ehrenamtlichen in unserer Gemeinde gemeinsam erarbeitet werden. Nur der Termin steht: Das Fest soll am 16. Juni auf dem Rathausplatz stattfinden.

Wie ist aus Ihrer Sicht die Entwicklung auf dem Wohnungsmarkt generell?

Halstenbek ist weiterhin ein beliebter Wohnort. Die Nachfrage nach Immobilien, insbesondere nach Baugrundstücken, ist unverändert hoch. Auch ein Bedarf an preiswertem Wohnraum ist nach wie vor vorhanden. Ich bin daher froh, dass aktuell durch die Firma Semmelhaack am Loerbroks-Weg (ehemals Verbindungsweg) 99 Wohneinheiten entstehen – davon fast die Hälfte geförderter Mietwohnraum.



Das Fahrrad gewinnt an Bedeutung im Alltag. Was plant die Kommune zur Optimierung des Angebots?

Seit dem 17. Dezember ist der Thesdorfer Weg eine Fahrradstraße. Dadurch ist die ganze Straße dem Radverkehr vorbehalten. Nur Anlieger dürfen noch mit dem Auto durchfahren, müssen aber den Fahrradfahrern Vorrang gewähren. Im Frühjahr ist Baubeginn für drei Bike–And-Ride-Anlagen, den neuen Fahrradabstellanlagen an unseren S-Bahnstationen Halstenbek und Krupunder. Darüber hinaus hat der zuständige Ausschuss für Bau-, Planungs- und Verkehrswesen beschlossen, dass für das gesamte Gemeindegebiet ein Radverkehrskonzept erarbeitet werden soll und dafür die Gelder in den Haushalt gestellt. Wir werden also auch in Zukunft weitere Angebote schaffen können, die die Menschen anregen, auf das Fahrrad „umzusatteln“.



Was waren die bislang schönsten Erfolge Ihrer Amtszeit?

Der Erfolg hat immer viele Mütter und Väter. Ich bin sehr zufrieden, dass Politik und Verwaltung beim wichtigen Thema Haushaltskonsolidierung in einer Sprache sprechen und sich nicht im Klein-Klein verzetteln. Ein solider Haushalt ist die Grundlage aller Zukunftsentscheidungen einer Gemeinde. Und dies führt – wie bereits dargestellt – bei uns in ein paar Jahren zu einem ausgeglichenen Haushalt. Das würden sich viele Gemeinden und Städte in unserem Land auch wünschen.

Und Enttäuschungen?

Es trifft mich, wenn Einzelne versuchen, die Verwaltung auszunutzen, um egoistische Einzelinteressen durchzusetzen. Zum Glück begegne ich aber auch vielen, für die der Gemeinsinn noch einen hohen Wert darstellt.



Was ist der besondere Reiz am Bürgermeister-Job in Halstenbek?

Nach wie vor bin ich fasziniert von der Vielfalt der Aufgaben und der täglichen Abwechslung in meinem Amt. Kein Tag gleicht dem anderen. Und ich lerne immer wieder großartige Menschen kennen, die hier gern leben und sich für andere oder ihre Gemeinde auf unterschiedlichste Art und Weise einsetzen.



Persönlich gefragt: Was ist für Sie das vollkommene irdische Glück?

Alle Menschen sind sich gleich in ihrem Streben nach Glückseligkeit. Ich persönlich glaube, dass Glück und Sinn im Leben nur dann erfahrbar werden, wenn man nicht nur um sich selbst kreist. Glück gibt es nur im gemeinsamen Er-Leben mit anderen Menschen.



Was ist Ihr Lieblingsplatz in der Baumschulengemeinde?

Unsere grüne Gemeinde selbst ist mir ein Lieblingsplatz – gerade auf dem Fahrrad und zu jeder Jahreszeit.



Was wünschen Sie sich für 2019 – für die Gemeinde und ganz persönlich?

Für die Gemeinde wünsche ich mir eine weiterhin so gute Entwicklung zum Nutzen aller Bürgerinnen und Bürger. Dass dies so bleibt, ist mein Wunsch und Ansporn zugleich.