Die Rotarier sollen jünger werden : Der Quickborner Governor beendet seine Amtszeit

Quickborn | Noch eine Woche, dann endet die Amtszeit des Quickborner Rotariers Frank Sonntag. Ein Jahr lang hat er dem internationalen Club als Governor für den District 1890 zur Verfügung gestanden, dem 75 norddeutsche Clubs mit insgesamt mehr als 3000 Mitgliedern angehören. Auch sein eigener gehört dazu. Einer der Höhepunkte seines Amtsjahres wird die Distrikt-Konferenz am morgigen Sonnabend in Norderstedt sein, zu der er als Gastgeber mindestens 200 Gäste erwartet. Das Besondere daran: Erstmals tagen die Mitglieder der Rotary Clubs zusammen mit denen ihrer Nachwuchsorganisation Rotaract. Sonntag setzt damit ein Zeichen für eine aus seiner Sicht angezeigte Verjüngung der Organisation.

„Wir und das, was wir machen, müssen bekannter werden. Mit uns wird immer noch viel zu sehr das Elitäre und Konservative verbunden“, sagt der schlanke 72-Jährige. Wohl einer der Gründe, warum er Wert darauf legt, zumindest einen Teil der „Abschlussfeier eines Govenor-Jahres“, wie er die Veranstaltung am Sonnabend bezeichnet, für die Öffentlichkeit freizugeben.

Noch einmal werden dann die jungen Musiker auf der Bühne im Norderstedter Kulturwerk stehen, die auch schon den Neujahrsempfang der Quickborner Rotarier musikalisch umrahmt haben: der Pianist Alexander Vorontsov und die Geigerin Louise Wehr. Hinzu kommt die Singer-Songwriterin Maxine Eggers.

E-Clubs als Chance, junge Leute zu gewinnen

Im Mittelpunkt stehen außerdem der Kardiologe Tho mas Meinertz, der einen Vortrag mit dem Titel „Schlagen Frauenherzen anders?“ hält, sowie Thomas Meier-Vehring, der sich mit dem Thema „Moderne Medien – Anspruch und Wirklichkeit“ auseinandersetzt. Für Sonntag auch im Hinblick auf die Zukunft der Rotary Clubs eine spannende Frage.

Der Govenor begrüßt die neuen Clubformen wie etwa die der E-Clubs, in denen sich die Mitglieder den Meetings über das Internet zuschalten können. „Das ist für viele interessant, zum Beispiel für Frauen mit kleinen Kindern, aber auch für Berufstätige, die viel unterwegs sein müssen“, sagt er. Sonntag sieht darin außerdem die Chance, mehr junge Erwachsene für die rotarische Idee zu begeistern. Er arbeite daran, so viele junge Leute wie möglich nach ihrer Zeit bei Rotaract für eine weitere Mitgliedschaft in der weltweit agierenden Serviceorgansisation Rotary zu gewinnen. Da böten die E-Clubs eine zeitgemäße Alternative. Wer an dem öffentlichen Teil der Distrikt-Konferenz teilnehmen möchte, bekommt alle notwendigen Informationen unter Telefon 04193-7246.

von Claudia Ellersiek

erstellt am 23.Jun.2017 | 10:00 Uhr