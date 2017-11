Festakt in Tornesch : Der Pinneberger Kreisfeuerwehrverband feiert sein 125-jähriges Bestehen

vergrößern 1 von 1 Foto: Jann Roolfs 1 von 1

von Jann Roolfs

erstellt am 20.Nov.2017 | 14:00 Uhr

Tornesch | „Wir müssen den Leuten das erklären, dass wir das freiwillig und umsonst machen“, stellte Frank Homrich fest. Der Wedeler leitet seit 2015 den Pinneberger Kreisfeuerwehrverband, die Dachorganisation von mehr als 3200 ehrenamtlichen Rettern. „Männer und Frauen, die bereit sind, ihr Leben und ihre Gesundheit aufs Spiel zu setzen“, um anderen zu helfen. Was sie dafür bekommen: die Befriedigung, die ihr Einsatz mit sich bringt, und Anerkennung. Am Freitag gab es davon besonders viel: Der Pinneberger Kreisfeuerwehrverband feierte mit einem Festakt sein 125-jähriges Bestehen.

Innenminister Hans-Joachim Grote (CDU) hatte zum Geburtstag eine silberne Glocke als Geschenk mitgebracht. Für Kreiswehrführer Homrich gab es zum Abschluss des offiziellen Teils noch eine ganz besondere Überraschung: Er wurde von Gerd Riemann, dem stellvertretenden Vorsitzenden des Landes-Feuerwehrverbands, mit dem Deutsche Feuerwehr-Ehrenkreuz in Silber geehrt, einer der höchsten Auszeichnungen für Feuerwehrleute.

Feuerwehrvertreter aus Land und Kreis zu Gast

Der SPD-Bundestagsabgeordnete Ernst Dieter Rossmann, Kreispolitikerin Valerie Wilms (Grüne), Landrat Oliver Stolz (parteilos) und Kreispräsident Burkhard E. Tiemann (CDU) gratulierten dem Verband. An die 200 Gäste saßen an 24 Tischen in der ausgeräumten Fahrzeughalle. Die meisten von ihnen trugen das Dunkelblau der Feuerwehr-Ausgehuniformen.

Abordnungen vom Landesverband und aus vielen Kreisverbänden, Vertreter der 50 Wehren im Kreis und einige Zivilisten wurden mit rosa Sekt begrüßt, mit Bier oder Merlot versorgt und schließlich, nach den Reden, ans rustikale Büfett gebeten.

Feuerwehrleute gelten als pflichtbewusst, zuverlässig und hilfsbereit, charakterisierte Minister Grote die Ehrenamtler. Rossmann bekannte, dass deren Engagement seine Wandlung vom Saulus zum Paulus bewirkt habe: Als Juso habe er nicht einsehen mögen, dass viel Geld für die Feuerwehr und wenig für ein Jugendzentrum ausgegeben werden sollte. 50 Jahre später hätten ihn Leistungen, Ansehen und Offenheit der Feuerwehrleute zum Feuerwehr-Fan bekehrt.

Einsatzbereitschaft ist das eine, und auch sie ist, gerade in Städten, nicht mehr selbstverständlich: „Es gibt andere Dinge, die ‚cooler‘ sind“, stellte Grote fest. Das andere ist, dass die Feuerwehren für ihre Einsätze immer mehr Technik brauchen, die immer komplexer wird. Vieles davon steht in Tornesch-Ahrenlohe beim Kreisfeuerwehrverband bereit, der mit Atemschutz-Übungshaus und vielen anderen Einrichtungen zahlreiche Feuerwehrleute ausbildet. Löschzug Gefahrgut, psychosoziale Notfallversorgung, sechs hauptamtliche Gerätewarte: Der stellvertretende Kreiswehrführer Stefan Mohr stellte in seinem Rückblick einige Errungenschaften des Verbands heraus. 1963 wurde in Tornesch-Ahrenlohe mit der Schlauchpflegerei angefangen, was inzwischen zur technischen Feuerwehrzentrale für den Kreis wuchs.