Der Oase-Job: Traum eines Pädagogen

Julia Eichler bereichert Team der Ortsjugendpflege

von Dietmar Vogel

29. März 2018, 16:00 Uhr

Sie ist 26 Jahre alt, voller Ideen und unbändiger Kreativität: Julia Eichler bereichert seit zwei Wochen das Team der Rellinger Ortsjugendpflege in der Oase um Daniel Mietz. Und setzt mit ihrer Gegenwart, Charme und Charisma gleich Akzente. Das abwechslungsreiche Osterferienprogramm, das gestern Abend mit der Inliner Indoor Night gestartet ist, trägt schon in Zügen ihre Handschrift.

Eichler hat vor Monaten als Mitarbeiterin am Schenefelder Förderzentrum ihren Kollegen Mietz kennengelernt. Es folgten Gespräche, Abwägungen, Möglichkeiten. Die Job-Option in der benachbarten Baumschulengemeinde wurde festgezurrt, zumal eine feste Stelle in Rellingen vakant war.

Der tägliche Umgang mit Heranwachsenden muss gelernt sein. Muss man auch „ertragen“ können. Das Rüstzeug dafür hat Eichler. „Der Schwerpunkt in meinem Studium lag auf Lehr-, Lern- und Trainingspsychologie“, sagt die Pädagogin. Den Master-Abschluss „baute“ sie 2016 in Vechta. Studiengang: „Soziale Arbeit“.

In Rellingen weiß die Neue, was auf sie zukommt. Und hofft darauf, dass sie in den kommenden Jahren ihre „Kreativität mit künstlerischen Aktionen wie Basteln“ ausleben kann. „Ich möchte vor allem den Kontakt zu den Jugendlichen suchen und pflegen“, beschreibt Eichler den Kern ihrer Aufgabe.

Soll aber nicht heißen, dass sich die Ortsjugendpflegerin auf dem Status quo ausruhen will. Im Gegenteil. Fortbildung statt Stagnation. Der Fachterminus dafür lautet: „Fachkraft für tiergestützte Pädagogik und Intervention“. Sprich, mit Hilfe von Tieren sollen Kinder Verantwortung und Sozialverhalten lernen und üben. Solch Initiativen begrüßt Ortsjugendpflegechef Mietz ausdrücklich. Seit 2010 ist er verantwortlich in Rellingen im Amt, meist zu Dritt wurde die umfangreiche Arbeit gestemmt. „Jetzt sind wir zu Sechst. Die psychische und physische Belastung ist für alle geringer“, beurteilt Mietz die Situation wohlwollend. Mit Julia Eichler an seiner Seite dürfte nichts schief gehen.