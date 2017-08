Region Pinneberg in Kürze : +++ Der Norden als Tourismusmagnet +++ Von den Philippinen nach Quickborn +++ Raser in Elmshorn +++

vergrößern 1 von 1 Foto: dpa 1 von 1

Hamburg/Schleswig-Holstein Ob „Elphi“ oder Elbe, Nord- oder Ostseestrand: Hamburg und Schleswig-Holstein sind bei Touristen und Geschäftsleuten beliebter denn je, wie aus den am Dienstag veröffentlichten Übernachtungsstatistiken für das erste Halbjahr hervorgeht. In Hamburg stieg die Zahl der Übernachtungen im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 5,0 Prozent auf rund 6,49 Millionen. Stärker noch legten die Buchungen im nördlichsten Bundesland zu, um 5,5 Prozent auf rund 11,7 Millionen Übernachtungen.

Quickborn Seit 2014 rekrutiert das Quickborner Unternehmen CareProfis Pflegekräfte aus den Philippinen. Damit will der regionale Anbieter zur Vermittlung qualifizierten medizinischen Personals zumindest eine mittelfristige Lösung für den Personalmangel von Pflegekräften schaffen. Die Wahl fiel laut Geschäftsführer Jan Kaiser wegen eines Überschusses an Pflegekräften auf die Philippinen. „Wir geben ihnen in Deutschland neue berufliche Perspektiven“, sagte Kaiser.

Elmshorn Doppelt hält besser mögen sich einige Autofahrer in Elmshorn am Montagabend gedacht haben. Bei Tempokontrollen durch die Elmshorner Polizei auf der Köllner Chaussee und in der Hamburger Straße überschritten drei Verkehrsteilnehmer die Geschwindigkeitslimits deutlich. Im Bereich der Tempo-30-Zone auf der Köllner Chaussee war der Spitzenreiter mit 63 Stundenkilometern unterwegs. Über die Hamburger Straße raste ein Autofahrer mit Tempo 95. Erlaubt sind dort 50. Ein weiterer wurde mit 87 Stundenkilometern erwischt. Das Trio wird nicht nur Bußgelder zahlen und sich auf Punkte im Fahreignungsregister einstellen dürfen, sondern auch einige Zeit auf die Führerscheine verzichten müssen.

Pinneberg Alarm für die Freiwillige Feuerwehr Pinneberg: Gegen 8 Uhr wurden die Kameraden gestern zu einem Einsatz in die Bahnhofstraße gerufen. Zwölf Mann rückten auf zwei Fahrzeugen aus, mit einem Löschfahrzeug und der Drehleiter. Doch vor Ort gab es schnell Entwarnung: In der betroffenen Wohnung war lediglich das Essen auf dem Herd angebrannt. Nach zehn Minuten konnten die Einsatzkräfte bereits wieder abrücken.

Barmstedt Der Tag der Bundestagswahl rückt näher – aber in Barmstedt fehlen noch Wahlhelfer. „Wir suchen noch dringend ehrenamtliche Wahlhelfer für den 24. September“, so Stadtsprecher Wolfgang Heins. In fünf Wahlbezirken seien die Posten des Wahlvorstehers, Schriftführers und mehreren Beisitzern zu besetzen. Interessierte müssen mindestens 18 Jahre alt sein. Sie werden geschult und erhalten für ihren Einsatz am Wahl-Sonntag eine Entschädigung in Höhe von 40 Euro. Wer Interesse an der Aufgabe hat, wird gebeten, sich unter 04123-681163 oder per E-Mail an d.can@stadt-barmstedt.de zu melden.

Uetersen Der Vorstand des Schützenvereins Uetersen hat beschlossen, die Schützenfeste nicht mehr im Sommer, sondern zukünftig im Frühjahr zu feiern. Man wolle raus aus der Verdichtung innerhalb der Monate Juli bis September, so Hans-Peter Hildebrandt, der Vorsitzende der Schützen. Insofern wird es für seine Majestät (ebenfalls Hildebrandt) und beide Ritter (Andreas Hinrich und Lutz Heydorn-Paulenz) eine lange Amtszeit geben. Erst beim Schützenfest vom 9. bis 11. März 2018 werden sie abgelöst.

Wedel Noch bis Freitag, 25,. August, ist die Gorch-Fock-Straße zwischen Kantstraße und Schulauer Straße für den Durchgangsverkehr gesperrt. Dies teilte die Verwaltung mit. Der Grund sind Bauarbeiten.

erstellt am 23.Aug.2017 | 06:00 Uhr