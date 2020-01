Der Neue geht erst auf Weltreise

Männergesangverein Pinneberg von 1857: Thomas Zuff löst Uwe Asmussen als Vorsitzender ab

10. Januar 2020, 20:06 Uhr

Pinneberg | Das hat es noch nie beim Männergesangverein von 1857 Pinneberg gegeben: Die 26 aktiven Mimen wählten einstimmig Thomas Zuff zum neuen Vorsitzenden. Dessen einzige Bedingung: Es dürfe sich niemand seiner vorerst geplanten Weltreise – mit Zielen wie Santiago de Chile, Australien, Mauritius, Rio de Janeiro, Südafrika und den Osterinseln – entgegenstellen. Die Mitglieder erklärten sich dann auch bereit, diese Einschränkung zu akzeptieren.

Zuff, der sich aus seinem aktiven Berufsleben zurückzieht, übernahm den Posten, nachdem der bisherige Vorsitzende Uwe Asmussen sich nicht zur Wiederwahl stellte.

„Abschiedsworte müssen kurz sein wie Liebeserklärungen“: Mit diesem Grundsatz von Theodor Fontane (1819-1898) hielt es auch der scheidende Vorsitzende: „Ihr wisst, dass ich nicht wieder zur Wahl als Vorsitzender dieses tollen Vereins stehe“, sagte Asmussen. Er beende seine Tätigkeit frei nach dem Motto „Wenn es am Schönsten ist, soll man aufhören.“

Der stellvertretende Vorsitzende Hans-Peter Höfchen dankte Asmussen für seinen acht Jahre währenden engagierten und kompetenten Einsatz.

Der Männergesangsverein absolvierte unter Asmussens Leitung zwei unvergessene Jubiläumskonzerte. Mit seinem klangvoll zu Gehör gebrachten Repertoire gestalteten die Sänger den 50-jährigen Geburtstag des Frauenchors sowie das 160-jährige Bestehen des Männergesangvereins im Jahre 2017. Höfchen erinnerte daran, mit wie viel Aufmerksamkeit Asmussen selbst einzelne Geschenke für den Männergesangverein, wie beispielsweise einen Kugelschreiber mit Gravur, aussuchte.

Die Herren genossen darüber hinaus ihren Auftritt in dem von Asmussen fein gewählten hanseatischen blau-grauen Sängerkleid. „Du hast für eine tolle Außendarstellung gesorgt“, lobte Höfchen. Mitglied Hans-Albert Höft würdigte in diesem Kontext den engagierten Einsatz von Asmussens Ehefrau. Sie habe ihn bei seinen Vereinsaktivitäten sehr unterstützt.

Zuff tritt nun in große Fußstapfen und übernimmt die verantwortungsvolle Aufgabe nach zehnjähriger Abwesenheit. Er hatte die vergangenen Jahre als Jurist für eine Firma im Dienstleistungssektor in Osnabrück gearbeitet. Zuvor hatte er bis 2008 in Pinneberg gelebt und kannte den Männergesangverein aus dieser Zeit. Er berichtete, die Mitgliedschaft in dem junggebliebenen Pinneberger Männergesangverein genossen zu haben. Zuff hatte sich während dieser Zeit als stellvertretender Vorsitzender an Gerd Stockmanns Seite in der Tanzsportabteilung des VfL Pinnebergs engagiert.

Zuff legt besonderen Wert darauf, weitere Sänger hinzuzugewinnen. „Alle, die Freude und Vergnügen am Singen haben, sind herzlich eingeladen, bei uns mitzusingen und vorbei zu kommen“, betonte Zuff. Der Chor probt mittwochs ab 20 Uhr im VfL-Heim, Fahltskamp 53.

Wie Sänger Nils Weber (44) hob er die Vorteile des Vereins wie den humorigen, geselligen Zusammenhalt, die Freude am Singen und das gute funktionierende Netzwerk hervor. Notenkenntnisse seien nicht erforderlich, um der vergnüglichen Runde beizuwohnen. „Ich habe mich hier, von der ersten Minute an wohl gefühlt“, bekannte Weber, der seit 13 Jahren dabei ist. Die nächste Veranstaltung des Vereins ist das Stiftungsfest am 29. Februar. Genaue Konzerttermine werden noch bekanntgegeben.