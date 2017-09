Neue Personalien bei der CDU : Der neu gewählte Fraktionsvorstand stellt sich vor

vergrößern 1 von 2 Foto: René Erdbrügger 1 von 2

von René Erdbrügger

erstellt am 22.Sep.2017 | 16:00 Uhr

Pinneberg | Ob er denn auch wisse, welche Bedeutung der Name Florian habe. „Der Blühende“, sagte der neue Fraktionschef der Pinneberger CDU, ohne lange zu überlegen. Ein gutes Omen für die Christdemokraten. Am Montagabend wurde Florian Kirsch (30) zum neuen Fraktionschef gewählt. Stellvertreter sind Carl-Eric Pudor (44) und Michaela Romstöck (37). Damit hat die CDU das Fraktionsteam mit den jüngsten Vorsitzenden in Pinneberg. Nun haben die drei Kommunalpolitiker sich in den Räumen des Pinneberger Tageblatts vorgestellt.

Das Personalkarussell dreht sich bei der CDU, weil der vorherige Vorsitzende Andreas Meyer aus beruflichen Gründen von seinem Amt als Fraktionschef zurückgetreten ist. Torsten Hauwetter, als Meyers Nachfolger gehandelt, hatte der Liebe wegen im Sommer auf alle politischen Ämter verzichtet, denn seine neue Lebensgefährtin ist die Bürgermeisterin, Urte Steinberg.

Kirsch wurde von Meyer gefragt, ob er den Posten übernehmen wolle. „Ich habe mit Freude zugesagt, weil ich mich mit Pinneberg verbunden fühle. Hier bin ich aufgewachsen und zur Schule gegangen“, sagte Kirsch. Er arbeitet ganz in der Nähe als Zeitsoldat. In der Unteroffiziersschule der Luftwaffe Appen ist der Hauptfeldwebel auch als Ausbilder und Hörsaalleiter tätig.

Kirsch ist Mitglied in den Ausschüssen für Stadtentwicklung sowie Umwelt, Naturschutz und Kleingartenwesen und Ratsherr. Sein Lebensmotto: „Ich bin sehr positiv eingestellt und blicke lieber nach vorn als auf die schlechten Dinge in der Vergangenheit.“ Seine politischen Ziele: „Ich will dort weitermachen, wo mein Vorgänger aufgehört hat“, sagte er. Er wolle weiter Gewerbegrundstücke vermarkten lassen, damit Pinneberg mehr Gewerbesteuereinnahmen bekomme, um so den Haushalt zu sanieren. Auch die Schulbausanierung steht auf seiner Agenda. „Es bringt aber nicht viel, unzählige Summen in den Haushalt zu stellen, sondern man sollte lieber die Ausführungen voranbringen.“

Des Weiteren will er sich für eine gerechtere Verkehrsflächenverteilung einsetzen und für ein gutes Miteinander von Autofahrern, Fußgängern und Radfahrern. Und er will Frieden schaffen zwischen der Stadt und den Sportvereinen. Seine große Vision: „In zehn Jahren den Haushalt saniert zu haben.“ Er hoffe auf eine gute Zusammenarbeit mit den anderen Fraktionen. „Ich schließe aus dem Rat niemanden aus“, sagte er.

Und was denkt der neue CDU-Fraktionschef über die Bürgermeisterin, die in letzter Zeit wieder viel Kritik einstecken musste? „Sie ist besser als die letzten Bürgermeister in Pinneberg, die ich kennengelernt habe.“ So habe sie den Personalumbau im Rathaus angestoßen, den auch SPD, FDP, Grüne und Bürgernahe seit Jahren gefordert haben. „Wer handelt, muss mit Gegenwind rechnen.“

Das sehen auch der wissenschaftliche Angestellte Carl-Eric Pudor und Steuerfachwirtin Michaela Romstöck so. Die drei sehen sich als eingespieltes Team, schließlich kennen sie sich schon seit langem. Und manchmal unternehmen sie auch etwas gemeinsam in ihrer Freizeit: „Dann fahren wir zum Eishockey nach Farmsen zu den Crocodiles“, sagte Kirsch.