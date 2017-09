Hier werden die Kanzler gemacht : Der Kreis Pinneberg und die unheimliche Serie

vergrößern 1 von 1 Foto: dpa 1 von 1

von Bernd Amsberg

erstellt am 23.Sep.2017 | 14:00 Uhr

Pinneberg/Berlin | Es war eine bizarre Situation, 2005 am Abend der Bundestagswahl: Nach miesen Umfragen hatte die SPD viel Boden gut gemacht, lag beim Wahlergebnis nur knapp hinter der CDU. Berauscht, entweder von der famosen Aufholjagd oder von Getränken, deren Grundlage die alkoholische Gärung ist, blaffte Bundeskanzler Gerhard Schröder (SPD) in der so genannten Elefantenrunde die Journalisten an: „Glauben Sie im Ernst, dass meine Partei auf ein Gesprächsangebot von Frau Merkel bei dieser Sachlage einginge, in dem sie sagt, sie möchte Bundeskanzlerin werden?“ Was die Journalisten glaubten, ist nicht überliefert. Fakt ist: Wenige Wochen später wurde Christdemokratin Angela Merkel erstmals zur Kanzlerin gewählt. Mit den Stimmen der Sozialdemokraten, die mit der Union eine Koalition eingingen. Schröder, der „Genosse der Bosse“, ließ sich von seinem Kumpel Wladimir Putin, dem „lupenreinen Demokraten“, trösten und heuerte bei einem russischen Unternehmen an.

Den peinlichen Fernsehauftritt hätte sich Schröder sparen können, wenn er auf das Ergebnis im Kreis Pinneberg geschaut hätte. Denn dort hatte CDU-Politiker Ole Schröder seinem sozialdemokratischen Konkurrenten Ernst Dieter Rossmann das Direktmandat abgeknöpft. Der Anfang vom Ende der Kanzlerschaft Gerhard Schröders. Was der Wahlausgang im Kreis Pinneberg mit der Frage des Bundeskanzlers zu tun hat? Eigentlich gar nichts. Und doch sehr viel. Denn: Seit mehr als 60 Jahren stellt die Partei, die im Kreis Pinneberg das Direktmandat gewinnt, auch den Kanzler. Das ist kein Gesetz. Aber das sind Fakten. Unumstößlich.

Bei der ersten Bundestagswahl nach Gründung der Bundesrepublik im Jahr 1949 gab es das Orakel aus dem Kreis Pinneberg noch nicht. Damals holte die Sozialdemokratin Anni Krahnstöver das Direktmandat. Kanzler wurde aber der Christdemokrat Konrad Adenauer.

1953 begann die unheimliche Serie

Doch dann begann die fast schon unheimliche Serie: 1953 gewann Christdemokrat Wilhelm Goldhagen das Direktmandat. Kanzler wurde sein Parteifreund Adenauer. Ebenso 1957 und 1961: Die Sieger hießen Goldhagen in Pinneberg und Adenauer in Bonn. 1965 gab es neue Kandidaten, aber gleiche Ergebnisse: Im Kreis Pinneberg holte Christdemokrat Rolf Bremer das Direktmandat. Bundeskanzler wurde der CDU-Politiker Ludwig Erhard.

Nun könnte man sagen: Das alles sei nichts Besonderes gewesen. Schließlich war das die Zeit des Wirtschaftswunders und CDU/CSU gewannen eine Wahl nach der anderen. Das ist natürlich richtig. Allerdings gab es damals nur drei Parteien im Bundestag. Und bis auf 1957 (damals holte die Union als bislang einzige Partei die absolute Mehrheit) hätte die FDP auch jedes Mal statt mit der CDU mit der SPD koalieren können. Wenn sie gewollt hätte. Aber sie wollte (noch) nicht.

1969 wollte sie. Das erfuhr der amtierende Bundeskanzler Kurt Georg Kiesinger (CDU), der mit 46,1 Prozent ein recht gutes Wahlergebnis eingefahren hatte, aber erst spät am Wahlabend. Mit der Bekanntgabe des liberalen Wechsels zu den Genossen, wurde Kiesinger abrupt aus seinen Kanzlerträumen gerissen. Bemerkenswert, dass die Wähler im Kreis Pinneberg von diesem Wechsel schon vorher wussten: Sie schickten einen SPD-Mann, Hans-Ulrich Brand, per Direktmandat in den Bundestag. Kanzler wurde folgerichtig ebenfalls ein Sozialdemokrat: Willy Brandt.

Es begann die große Zeit der Sozialdemokraten in der Bundeshauptstadt. Und entsprechend im Kreis Pinneberg. 1972 wurde Brandt wieder Kanzler, die SPD erstmals stärkste Partei im Bundestag. Hermann P. Reiser (SPD) wurde mit sagenhaften 51,3 Prozent per Direktmandat aus dem Kreis Pinneberg in den Bundestag gewählt.

Vier Jahre später wurde es enger: Die CDU mit Kanzlerkandidat Helmut Kohl verpasste nur denkbar knapp (48,6 Prozent) die absolute Mehrheit. Bei so einem Wahlergebnis müsste doch eigentlich in einem weder eindeutig schwarzen noch eindeutig roten Wahlkreis ebenfalls ein Politiker der Union die Nase vorn gehabt haben, nimmt man an. Doch weit gefehlt. Die Wähler aus dem Kreis Pinneberg schickten den Genossen Reinhard Ueberhorst in den Bundestag. Und dort wurde – wie hätte es angesichts des Wahlergebnisses aus dem Kreis Pinneberg auch anders sein können – ein SPD-Mann zum Kanzler gekürt: Helmut Schmidt.

1980 hieß der Kanzler wieder Schmidt und der Wahlkreissieger wieder Ueberhorst.

1982 hatten die Liberalen die SPD satt und wechselten zur CDU. Bei der Neuwahl 1983 wurde erstmals Helmut Kohl (CDU) zum Bundeskanzler gewählt. Das hatten die Wähler im Kreis Pinneberg vorhergesehen und das Direktmandat seiner Parteifreundin Ingrid Roitzsch zukommen lassen. 1987 und 1990 das gleiche Ergebnis: Kanzler Kohl, direkt gewählte Abgeordnete aus dem Kreis Pinneberg: Roitzsch.

1994 trat Ingrid Roitzsch nicht wieder zur Wahl an. Doch weil Kohl wieder Kanzler wurde, gewann eben Roitzschs Nachfolger Gert Willner für die Union das Direktmandat im Kreis Pinneberg.

Seit Gründung der Bundesrepublik Deutschland entspricht übrigens das Gebiet des Wahlkreises Pinneberg (Wahlkreis 007) dem Gebiet des Landkreises Pinneberg.

1988 wollten die Wähler Kohl nicht mehr als Kanzler. Nachfolger wurde der Sozialdemokrat Gerhard Schröder. Bevor der das wusste, hatten die Wähler im Kreis Pinneberg bereits das Zeichen zum Wechsel gegeben. Der Sozialdemokrat Ernst Dieter Rossmann, der erstmals für den Bundestag kandidierte, wurde mit dem Direktmandat ausgestattet.

Sieger Rossmann, Kanzler Schröder

2002 hieß der CDU-Bundestagskandidat des Kreises Pinneberg Ole Schröder. Doch eine Chance auf das Direktmandat hatte er nicht. Das holte erneut Rossmann. Und Kanzler wurde wieder Gerhard Schröder.

2005 nahm der CDU-Schröder Rossmann das Direktmandat im Kreis Pinneberg wieder ab. Und in Berlin musste der SPD-Schröder seinen Hut nehmen. Wie bereits die Wählerentscheidungen 1969 und 1976 ist auch dieses Ergebnis besonders bemerkenswert: 1976 hatte die Union einen Vorsprung von 6,4 Prozent vor den Genossen. Dennoch reichte es im Kreis Pinneberg nicht für einen CDU-Politiker zum Direktmandat.

2005 lag die CDU bundesweit bei den Zweitstimmen mit 35,2 Prozent gerade einen mageren Prozentpunkt vor der SPD. Im Kreis Pinneberg hatte die SPD bei den Zweitstimmen sogar die Nase vorn. Dennoch bekam Ole Schröder mehr Erststimmen und holte das Direktmandat. So etwas sei „ganz selten“ und demütigend für Rossmann, kommentierte damals sogar Landeswahlleiter Dietmar Lutz (SPD). Er konnte ja nicht wissen, dass Angela Merkel Kanzlerin werden würde und deshalb der Sieg eines Christdemokraten im Kreis Pinneberg unausweichlich war. 2009 und 2013 dieselbe Konstellation: Ole Schröder holte das Direktmandat im Kreis Pinneberg und Angela Merkel blieb Kanzlerin.

Nach Ansicht der Demoskopen, bleibt Angela Merkel auch nach der Wahl am 24. September Kanzlerin. Gut möglich. Genau wird man es morgen Abend gegen 22 Uhr wissen. Dann dürfte der Sieger des Direktmandats im Kreis Pinneberg feststehen. Und wenn Rossmann es wieder nicht geschafft hat, dann kann Martin Schulz zetern und poltern, wie er will. Er wird kein Kanzler. Denn auf die Wähler im Wahlkreis 007 ist Verlass. Die wissen zuerst, was in Berlin passieren wird. Das ist kein Gesetz, aber Fakt. Unumstößlich.