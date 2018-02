Abstimmung im Kreistag : Der Kreis Pinneberg soll grüner werden

Alle Fraktionen haben gemeinsam gegen Glyphosat und für mehr Insekten- und Vogelschutz gestimmt.

von Bernd Amsberg

23. Februar 2018, 10:45 Uhr

Kreis Pinneberg | Es war der Tag der Umweltpolitiker im Kreistag: Gegen Glyphosat und für insekten- und vogelfreundliche Gestaltung der Landschaft soll sich der Kreis Pinneberg einsetzen. Beides wurde von allen Fraktionen gemeinsam beantragt. Und entsprechend auch einstimmig beschlossen.

„Der Kreistag fordert die Verwaltung auf, ein Konzept für die insekten- und vogelfreundliche Gestaltung und Pflege der Grünflächen bei allen Kreis-Liegenschaften zu erstellen“, so die Forderung in dem Antrag. Dabei sollen Gehölze und Pflanzen zur Anwendung kommen, die als Schutzgehölze für Vögel oder als Nahrungsquelle für Insekten gut geeignet sind.

Susanne von Soden-Stahl (Grüne) machte die Situation deutlich: Beim Autofahren habe man kaum noch Insekten auf der Scheibe und Insektengitter vor den Fensterscheiben seien auch kaum noch nötig. „Wir müssen selbst etwas tun. Das kann auch ein Signal für die Gemeinden und die Mitbürger sein“, sagte sie.

„Es ist dringend“, fand auch Ole Korff (SPD). Das Problem sei nicht nur die Flächenversiegelung, sondern auch die Versteinerung der Gärten. „Säckeweise werden Kies und Steine in die Gärten gekippt und auf der Strecke bleiben Insekten und Vögel“, sagte er.

Das frühere EU-Flächenstilllegungsprogramm habe dafür gesorgt, das Wildtiere und Wildpflanzen Refugien gehabt hätten, erinnerte Sven Lange (Piraten). „Mittlerweile haben wir stattdessen hochsubventionierte Monokulturen“, kritisierte er.

Der Vorstoß für eine Resolution gegen den Einsatz des Unkrautvernichtungsmittel Glyphosat im Kreis Pinneberg war von Linken und Piraten gekommen. „Glyphosat ist ein Gift, das nur gentechnisch immunisierte Pflanzen überleben lässt“, so Klaus-Dieter Brügmann (Linke). Ihnen sei von der CDU zu Unrecht vorgeworfen worden, ihr Antrag richte sich gegen Baumschuler und Landwirte sagte er. Die SPD hatte deshalb unmittelbar vor der Sitzung einen Kompromiss entworfen. „Der Kreis stellt sicher, dass in Zukunft keine Substanzen, die Glyphosat enthalten, zur Bekämpfung so genannter „Unkräuter“ im Kreis Pinneberg auf kreiseigenen, vom Kreis oder kreiseignenen Unternehmen genutzten Fläche eingesetzt werden“, heißt es darin. Tobias Löffler (CDU) fand’s gut. Es werde zwar beschlossen, was jetzt schon Praxis sei. Dennoch werde der Beschluss positive Signalwirkung haben. Auch Ole Korff betonte, dass der Kreis damit Vorbildfunktion wahrnehme.

Außerdem fordert der Kreistag in seiner Resolution Landes- und Bundesregierung auf, Konzepte zu entwickeln, die landwirtschaftliche Betriebe, Baumschulen und Gärtnereien bei klima- und bodenschützenden Anbaumethoden ohne Einsatz von Glyphosat unterstützen.