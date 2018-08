Finanzielle Wende : Der Kreis Pinneberg baut Schulden ab

Neun Gemeinden haben es mittlerweile aus dem Minus geschafft. Elmshorn hat die meisten Schulden im Kreis Pinneberg.

von Bernd Amsberg

02. August 2018, 22:00 Uhr

Kreis Pinneberg | Die finanzielle Genesung der Kommunen des Kreises Pinneberg kommt weiter voran. Die große Mehrheit der Städte und Gemeinden hat im vergangenen Jahr Schulden abgebaut. Neun Kommunen sind sogar schuldenfrei. Elf Kommunen haben allerdings, trotz guter Konjunktur, neue Schulden gemacht. Das geht aus Zahlen hervor, die das Statistikamt Nord am Donnerstag vorgelegt hat.

Sieben Gemeinden im Kreis Pinneberg waren bereits Ende 2016 schuldenfrei: Groß Offenseth-Aspern, Heede, Langeln, Moorrege, Neuendeich, Raa-Besenbek und Tangstedt. Zu diesem elitären Klub gehören nun auch Bullenkuhlen und Lutzhorn.

Kreisverwaltung hat 13 Millionen weniger Schulden

Die Pinneberger Kreisverwaltung steht mit 77 Millionen Euro in der Kreide. Dennoch hat sich auch dort einiges zum Positiven gewendet: Ende 2016 waren es noch 90 Millionen. Der Kreis Stormarn ist landesweit der einzige Landkreis, der keine Schulden hat.

Den wenig erstrebenswerten ersten Platz in der Schuldenskala des Kreises Pinneberg hat unangefochten Elmshorn: 117 Millionen Euro. Doch auch in der Krückaustadt konnten, verglichen mit dem Vorjahr, drei Millionen Euro Miese abgebaut werden.

Nicht viel besser ist die Lage in Wedel: Dort stieg der Schuldenberg von 78 auf 79 Millionen Euro an. Pinneberg brachte es auf 63 Millionen (2016: 59).

Interessant auch dieses Detail der Statistik: 2013 hatten 86 Prozent der Tornescher eine Fusion mit Uetersen abgelehnt. Unter anderem wegen der hohen Schulden der Nachbarstadt. Mittlerweile hat Tornesch mit 23 Millionen Euro Miesen Uetersen mit 16 Millionen klar abgehängt. Tornesch gehört auch zu den elf Kommunen, die trotz guter Konjunktur neue Schulden angesammelt haben: 25 Prozent mehr.

Ebenfalls in Sachen Schulden draufgesattelt haben Borstel-Hohenraden (84 Prozent plus auf 2,7 Millionen Euro) und Bokholt-Hanredder (76 Prozent plus auf 459.000 Euro). Die Nummer eins im Schuldenabbau ist Rellingen (minus 59 Prozent auf zwei Millionen Euro).

Die Verschuldung der 49 Kommunen im Kreis Pinneberg im Überblick:

Gemeinde Gesamt in Euro Veränderung zu 2016 Pro-Kopf-Schulden Appen 2.579.000 -8 Prozent 536 € Barmstedt, Stadt 22.283.000 +2 Prozent 2164 € Bevern 356.000 -17 Prozent 596 € Bilsen 112.000 -30 Prozent 139 € Bönningstedt 4.369.000 +3 Prozent 960 € Bokel 235.000 -20 Prozent 391 € Bokholt-Hanredder 459.000 +76 Prozent 369 € Borstel-Hohenraden 2.787.000 +84 Prozent 1141 € Brande-Hörnerkirchen 885.000 +29 Prozent 548 € Bullenkuhlen / / / Ellerbek 207.000 -9 Prozent 50 € Ellerhoop 175.000 -7 Prozent 119 € Elmshorn, Stadt 117.261.000 -3 Prozent 2373 € Groß Nordende 152.000 -25 Prozent 187 € Groß Offenseth-Aspern / / / Halstenbek 30.565.000 -3 Prozent 1733 € Haselau 14.000 -23 Prozent 14 € Haseldorf 1.047.000 -4 Prozent 582 € Hasloh 4.391.000 +42 Prozent 1235 € Heede / / / Heidgraben 2.434.000 -4 Prozent 896 € Heist 293.000 -52 Prozent 103 € Helgoland 10.125.000 -27 Prozent 7670 € Hemdingen 50.000 -19 Prozent 30 € Hetlingen 1.269.000 +12 Prozent 951 € Holm 312.000 -26 Prozent 97 € Klein Nordende 1.449.000 -6 Prozent 444 € Klein Offenseth-Sparrieshoop 2.592.000 +11 Prozent 862 € Kölln-Reisiek 344.000 -15 Prozent 107 € Kummerfeld 2.257.000 -2 Prozent 983 € Seester 222.000 -6 Prozent 226 € Langeln / / / Lutzhorn / / / Moorrege / / / Neuendeich / / / Osterhorn 12.000 -13 Prozent 27 € Pinneberg, Stadt 63.442.000 +8 Prozent 1478 € Prisdorf 3.367.000 -4 Prozent 1465 € Quickborn, Stadt 54.473.000 +12 Prozent 2601 € Raa-Besenbek / / / Rellingen 2.049.000 -59 Prozent 143 € Schenefeld, Stadt 3.400.000 -5 Prozent 177 € Seestermühe 906.000 -5 Prozent 1013 € Seeth-Ekholt 4000 -51 Prozent 5 € Tangstedt / / / Tornesch, Stadt 23.722.000 +25 Prozent 1762 € Uetersen, Stadt 16.662.000 -6 Prozent 907 € Wedel, Stadt 79.318.000 +1 Prozent 2379 € Westerhorn 393.000 -13 Prozent 294 €

