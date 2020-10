Voting des Tages : Der Herbst ist da: Gehen Sie dieses Jahr Pilze sammeln?

An dieser Stelle finden Sie jeden Tag eine Umfrage zu einem aktuellen Thema.

09. Oktober 2020, 18:00 Uhr

Mit dem anhaltenden Trend zur regionalen Küche zieht es immer mehr Menschen spätestens im Frühherbst in den Wald zum Pilzesammeln. In diesem Jahr haben es Sammler allerdings gar nicht so leicht, denn vielerorts ist der Boden zu trocken. Dass 2019 ein sehr gutes Pilzjahr war und viel gesammelt wurde, schmälere die Erfolgsaussichten in diesem Jahr nicht, sagt Dietmar Krüger, Sachverständiger der Deutschen Gesellschaft für Mykologie und Pilzlehrer. Pilze versuchten normalerweise einmal im Jahr oder mehrfach Sporen abzugeben. Dabei komme es auf die Witterung an.

Wir fragen daher heute:

Der Herbst ist da: Gehen Sie dieses Jahr Pilze sammeln? Ja, und meine Ausbeute kann sich sehen lassen. Ja, aber bisher hatte ich noch keinen Erfolg. Nein, ich habe Angst, giftige Pilze zu erwischen. Nein, ich mag keine Pilze.

