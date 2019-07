Der Grundstein ist gelegt

Nächster Schritt für den neuen Appener Kindergarten ist erreicht / Fertigstellung für 2020 geplant / Zeitplan bislang eingehalten

von Janina Schmidt

15. Juli 2019, 11:44 Uhr

Appen | Nur knapp einen Monat ist es her, dass der erste Spatenstich gesetzt wurde, da haben sich gestern die Appener Gemeindevertreter schon wieder auf der Baustelle des neuen Kindergartens hinter dem Bürgerhaus feierlich versammelt. Der Anlass: Der Grundstein wurde gelegt. Dem Brauch nach betonierte Bürgermeister Hans-Joachim Banaschak (CDU) eine sogenannte „Zeitkapsel“ im Estrich des entstehenden Gebäudes ein.

Seit 2015 sind die Gemeindervertreter Appens mit der Planung des Kindergartens befasst. Zunächst ging es um die Frage, ob der bestehende evangelische Kindergarten am Gemeindehaus saniert werden soll – auch aufgrund fehlender Erweiterungsmöglichkeiten an dem Standort entschied man sich für einen Neubau. „Und das war, denke ich, genau die richtige Entscheidung“, sagte Banaschak gestern während seiner Ansprache. Mit dem Standortwechsel kam die Idee, auch andere Träger als die Kirche in Erwägung zu ziehen. Bei den Bewerbungen hatte sich das Rote Kreuz (DRK) mit dem Konzept einer Bewegungskita durchgesetzt. Der Grundriss und das weitläufige Außengelände lassen sich auf der Baustelle bereits erahnen. Nach Banaschaks Aussage liegen die Arbeiten im Zeitplan. Im August 2020 soll die neue Kita fertig sein.

Die Zeitkapsel hatte Uwe Denker vom Am Geest und Marsch Südholstein mitgebracht und nach Banaschaks Ansprache an den Bürgermeister übergeben. Nach dem alten Brauch enthält die hermetisch abgedichtete Metallkapsel bestimmte Utensilien: Darin befinden sich die lokale Tageszeitung (in diesem Fall das Pinneberger Tageblatt), Bauzeichnungen des jeweiligen Objektes und auch Münzen – als Zeugnis der Währung zu Erbauungzeiten.

Banaschak versenkte die Kapsel – zugegebenermaßen etwas angestrengt – in einem eigens dafür gelassenen Loch im Estrich. Mit Zement aus einem bereitstehenden Bottich mauerten sie die Gemeindevertreter und Gäste schließlich eigenhändig ein – auch wenn ein Bauarbeiter hinterher noch nachbesserte. „Im Namen der Gemeinde wünsche ich diesem Gebäude stabile Wände auf einem stabilen Fundament. Allzeit viel Freude und Glück für all die Kinder, die hier über viele Jahre ein und ausgehen werden“, sagte der Bürgermeister.