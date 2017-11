Der größte Wasservorrat des Nordens

vergrößern 1 von 1 Foto: Thölen 1 von 1

„Das ist ein Erbe aus der Eiszeit“, erklärte Wieger Krul in seinem Vortrag über die Ellerbeker Rinne, zu dem der Heimatverein Ellerbek in die Feuerwache der Gemeinde geladen hatte. Als Krul sich bei Bürgermeister Günther Hildebrand nach dem genauen Standort der Bohrung erkundigte, hatte der Gemeindechef die Idee zu dem Vortrag seines Bürgers. Heinz-Martin Timm, Vorsitzender des Heimatvereins, übernahm gern die gastgebende Rolle der gut besuchten Veranstaltung.

Der ursprünglich aus den Niederlanden stammende Hobbygeologe Krul lebt seit 30 Jahren in Ellerbek und erzählte mit Begeisterung von der Entstehungsgeschichte des nach seinen Worten in Norddeutschland wohl größten existierenden Wasserspeichers. Die Ellerbeker Rinne erstreckt sich mit einer Länge von 25 Kilometern von Barmstedt bis zur Elbe nach Hamburg hinein. Dabei ist sie zwei Kilometer breit und bis zu 450 Meter tief. Es gebe zwar viele Rinnen aus der Eiszeit in Norddeutschland und den angrenzenden Staaten, jedoch habe kaum eine diese Dimension, so Krul.



Trinkwasser für Hamburg





Gebildet habe sich die Rinne in der ersten, der sogenannten „Elster Eiszeit“, also vor bis zu 400 000 Jahren. In der zweiten, der „Saale-Eiszeit“ wurde sie mit Geschiebemergel gefüllt. Bei einer Erkundungsbohrung der Hamburger Wasserwerke im November des vergangenen Jahres wurden an einer Zapfstelle 28 000 Kubikmeter Wasser gemessen, die durch das Rohr liefen.

Die Wasserbetriebe untersuchen und kontrollieren die Ellerbeker Rinne kontinuierlich und akribisch, da sie ein elementares Trinkwasserreservoir auch für die Hansestadt ist. Bei der Bohrung 2016 wurde unter anderem vier Wochen lang getestet, ob zur Entlastung ein weiterer Brunnen gebaut werden solle. Dabei entnahm das Landesamt zwei Paletten voll Proben mit Sand, Ton, Geschiebeschutt und Kies aus unterschiedlichen Tiefen der Erdschichten. Hobbygeologe Krul durfte die 118 Steine, die sich darunter befanden, mitnehmen. Für ihn besonders spannende Relikte – nicht nur aus privatem Interesse, sondern auch in Hinblick auf sein Engagement als Mitglied der Gesellschaft für Geschiebekunde.