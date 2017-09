Andreas Rettig im Interview : Der Geschäftsführer des FC St. Pauli über Hamburg, Heimat und die Entwicklung im Profifußball

vergrößern 1 von 1 Foto: dpa 1 von 1

von Manfred Ertel

erstellt am 23.Sep.2017 | 10:00 Uhr

Hamburg | Andreas Rettig war erst 21 Jahre alt, als er sich 1984 für eine Berufsausbildung zum Industriekaufmann und damit praktisch bereits gegen den Profi-Fußball entschied, 1989 fing er dann bei der Bayer AG in Leverkusen an. „Mein Talent hat zu sieben oder acht Jahren in der 3. Liga gereicht“, sagte Rettig (54) heute rückblickend und ohne Wehmut: „Aber die Erfolgsaussichten als aktiver Spieler waren so gering, dass es die richtige Entscheidung war“. Geblieben von ihm in den Fußballarchiven ist immerhin, dass er als Rechtsaußen des Drittligisten Wuppertaler SV die Vorlage zum Tor des Monats im Januar 1985 durch Klaus-Dieter Nuyken gab. Daran erinnert er sich bis heute gern. „Ich habe zwar nicht die Medaille bekommen, darf sie aber jedes Jahr einmal anfassen.“ Dann nämlich treffen sie sich zu dritt, die an dem Tor beteiligt waren, schauen gemeinsam irgendeinen Kick an, spielen Skat und betrinken anschließend noch einmal das Tor. „Und es wird jedes Jahr schöner“, sagt Rettig und führt es beim Gespräch in seinem Büro am PC gern noch einmal vor. Rettig gehört zu den ausgewiesenen Fußballexperten der Republik. Bevor er im September 2015 überraschend als Geschäftsführer beim Zweitligisten FC St. Pauli in Hamburg anheuerte, war er Manager in Freiburg, Köln und Augsburg sowie Geschäftsführer der Deutschen Fußball-Liga (DFL) in Frankfurt.

Fühlen Sie sich eigentlich inzwischen als Hamburger?

Andreas Rettig: Ich weiß nicht, wie sich Hamburger fühlen. Ich fühle mich als jemand, der gern in einer tollen Stadt lebt und sehr zufrieden ist ...

Fürchten Sie, man muss Labskaus und Fischbrötchen mögen oder schon mal auf den Michel gestiegen sein, um Hamburger zu sein?

(Lacht) Nein, aber ich ertappe mich dabei, dass mir ab und zu das Kölsch fehlt, unser Bierpartner möge es verzeihen. Allerdings trägt meine Frau sehr viel dazu bei, dass wir uns hier gemeinsam wohlfühlen. Sie arbeitet im Zentrum in Rathausnähe. Sie bekommt den Hamburger tatsächlich hautnah mit und schwärmt, und das färbt natürlich auf mich ab. Die Stadt ist toll, bis auf den Karneval fehlt mir hier nichts.

Was mögen Sie denn an Hamburg besonders?

Was ich zu schätzen gelernt habe, ist tatsächlich die Unaufgeregtheit und auch, selbst wenn es uns Rheinländern etwas fremd ist, dass man hier nicht direkt umarmt, das können wir Rheinländer ja ganz gut. Die Verlässlichkeit halte ich außerdem für ein hohes Gut, bei den meisten zumindest, mit denen ich hier zu tun habe. Und ich mag den Weg morgens, wenn ich meine Frau zur Arbeit bringe und die Alsterfontäne auf der Binnenalster sehe.

Und was stört Sie?

Die Vorzüge sind zugleich ab und an auch manchmal ein Malus: So‘n bisschen mehr aus sich herauszukommen, würde ich mir hier und da manchmal wünschen, und mir fehlt auf jeden Fall die Zeit vom 11.11. bis Aschermittwoch.

Wie schwer ist es als Globetrotter in Sachen Fußball, sich überhaupt irgendwo heimisch zu fühlen?

Heimat ist natürlich da, wo wir unsere Familie, unsere Freunde und unseren Lebensmittelpunkt haben. Egal auf welcher Station ich war, ist das immer Köln geblieben. Und ich finde es auch wichtig, dass man einen Anker hat − losgelöst von der jeweiligen Station. Das gibt eine gewollte und gewünschte Distanz zu bestimmten Aufgeregtheiten des Tagesgeschäftes. Ansonsten ist es ein Vorteil, wenn man in den drei schönsten Städten des Landes arbeiten konnte, was für mich Freiburg, Hamburg und Köln sind. Wobei sich das in Köln auf die Menschen bezieht, auf die Mentalität. Wenn man dann sein Hobby an diesen Standorten auch noch bezahlt bekommt, ist es natürlich umso schöner.

Wie wichtig ist eine Form von Heimatgefühl oder Identifikation mit der Stadt und Region, um einen Profi-Fußballverein zu führen?

Es ist eine ganz wichtige Voraussetzung, dass man Stadt, Menschen und Gegebenheiten annimmt. Und das muss auch jeder merken, dass man nicht auf der Durchreise ist. Für mich war das immer klar, selbst in Frankfurt, wo ich mit dem ICE in 55 Minuten bis nach Köln hätte pendeln können. Aber man muss immer ein Standortbekenntnis abgeben, um vor den Kollegen und all denen, die es gut mit dem Verein meinen, glaubwürdig arbeiten zu können. Sonst geht das schief.

Wie wichtig ist es umgekehrt für den Erfolg eines Klubs, sich mit seiner Stadt und Region zu identifizieren?

Eminent wichtig. Das meine ich damit, Gegebenheiten anzunehmen. Es ist wichtig zu wissen, wie die Leute ticken, wie bestimmte Spielregeln sind, um am Ende Entscheidungen am besten treffen zu können.

Wie nimmt man Gegebenheiten eines Standortes an?

Man muss sich schon die Mühe machen, den Standort verstehen zu können und zu wollen. Ich habe das versucht, indem ich nicht direkt vom Verband nach Hamburg zum Klub gewechselt bin, sondern erst eine Abkühlphase genommen habe. Die ersten drei Monate habe ich genutzt, um reinzuschnuppern, die Antennen auszufahren und mitzubekommen, wie tickt so ein Klub. Externe Sichtweisen und Impulse sind wichtig, aber sich gegen die Identität eines Klubs zu stellen und zu glauben, man könnte jetzt alles auf links drehen, das funktioniert nicht.

Ist Pauli ein Stadtteilklub, oder ist das ein Mythos?

Ich glaube schon, dass der Motor und die Wurzeln der ganzen St.-Pauli-Bewegung im Stadtteil liegen. Aber die Einstellung, die Werte, die Dinge, die uns wichtig sind, beziehen sich zum Glück nicht nur auf den Stadtteil. Es ist unsere Aufgabe, den Bogen dieser Werte in die Welt zu tragen wie beispielsweise nach Amerika. Ich sage das mit einem Augenzwinkern, weil uns Trump im Moment wunderbar in die Karten spielt. Wir bekommen mit unserem Totenkopf-Shirt auf einmal ungeahnte Umsatzerlöse, weil unser Totenkopf dort als Symbol des Rebellischen und Aufständischen gesehen wird.

2013 haben Sie öffentlich die Werbeversuche des großen Nachbarn HSV abgelehnt, zwei Jahre später landeten Sie beim kleineren Kiezklub – wie fühlt sich das an?

(Lacht): Alles zu seiner Zeit ist die richtige Antwort. Ich habe wenige Stärken, aber eine Stärke ist zu wissen, was ich mir zutraue und was nicht. Und ich glaube, dass es in der Situation beim HSV damals nach meiner Bestandsaufnahme und Analyse nicht damit getan war, eine Personalie zu verändern. Ich hätte dort sicher genau so viele Probleme gehabt wie viele andere auch, gerade auch in Kenntnis des Zahlenwerks und der wirtschaftlichen Situation. Für mich ist ein ganz elementarer Punkt, ob Grundprinzipen des Managements, wie wirtschaftliche Vernunft, im Verein auch konsensfähig sind. Wenn sie dann bei der Bestandsaufnahme feststellen, das überfordert einen, dann ist es besser, nicht an Bord zu gehen.

Sie hatten auch andere Angebote und hätten dort sicher mehr Geld verdienen können, haben sich aber für den Zweitligisten St. Pauli entschieden. Warum?

Für mich war klar, im letzten Drittel meines beruflichen Wirkens lautet der Grundsatz: Arbeitszeit ist Lebenszeit. Ich habe keine Lust mehr, mich auf dem Jahrmarkt der Eitelkeiten zu bewegen. Ich möchte das Gefühl haben, umgeben zu sein von Überzeugungstätern: überzeugt von einer guten Idee, von einer Sache, von einer Strategie. Das Gefühl hatte ich nicht bei allen Gesprächen . Und da meiner Frau und mir Statussymbole nichts bedeuten, das dicke Auto genauso wenig wie Designerklamotten, können wir Entscheidungen treffen, die nicht unter dem Diktat des Monetären stehen.

Überlegen Sie sich angesichts der Entwicklung im Profifußball manchmal, wie lange Sie diesen Job noch machen wollen?

Ich glaube, dass es wichtig ist, selber in seinem Bereich, den man beackert, Vernunft walten zu lassen und nur Dinge zu machen, die sich abseits des allgemeinen Irrsinns abspielen. Es wirft insgesamt ein düsteres Licht auf den Profifußball, was in den letzten Jahren leider passiert ist. Das kann keinem gefallen, von den Vorgängen um das „Sommermärchen“, die WM in Katar, bis zu Dopingthemen und Korruption. Ich habe letztens eine Übersicht über in Haft befindliche Fußballfunktionäre zusammengestellt, da brauchen Sie schon ein großes Blatt Papier.

Hätten Sie sich noch vor einigen Jahren vorstellen können, dass Fußballspieler für 150 oder 222 Millionen Euro den Verein wechseln, mithilfe dubioser Finanzierungstricks?

Das ist das, was einen wirklich frustriert. Dass hier clevere Juristen in allen Bereichen am Werk sind, um durch juristische Spitzfindigkeiten und Konstrukte Verbandsstatuten und deren Geist wie beim „Financial Fair Play“ – ich sag‘s mal höflich – durch kluge Strategien auszuhebeln. Das ist ja nicht nur im Ausland wie bei Paris Saint-Germain so, das war auch schon bei RB Leipzig der Fall. Wenn sie in der heutigen Zeit die Botschaft versenden, mit Geld kann ich alles kaufen und Spieler oder Trainer zum Vertragsbruch animieren, in dem ich jedem die Wurst hinhalte, dann ist das für mich ein Angriff auf Moral und Werte im Fußball.

Gibt es noch Chancengleichheit in der Bundesliga?

Das ist in der Tat ein Problem. Darauf zielte auch unser Antrag zur gerechteren Verteilung der Fernsehgelder ab, für den wir von den Profiteuren des Systems kräftig gescholten worden sind. Wenn es um den eigenen Geldbeutel geht, wird Solidarität in der Bundesliga kleiner geschrieben. Ich halte es für einen strategischen Fehler, sich nur um die Internationalisierung und die Ausrichtung der Top 5 in einer Liga zu kümmern und deren internationale Wettbewerbsfähigkeit zu verbessern. Und nicht alle 36 Klubs im Bick zu haben und klar zu sagen, es geht in erster Linie um die nationalen Wettbewerbe. Aber das Gewicht der Top 5 ist eben ein anderes als das von Stadtteilvereinen oder traditionsbewussten Klubs.

Macht die 2. Liga deshalb manchmal mehr Spaß?

Nein, ich glaube, wir würden lieber gegen Bayern München spielen. Der Antrieb bei uns sollte schon der sein, sportlich so erfolgreich wie möglich zu werden. Das muss kein Widerspruch sein zu dem, wie wir hier arbeiten.

Andreas Rettig... persönlich

Mein Lieblingsplatz in Hamburg ist... natürlich das Millerntor-Stadion, aber sonst die Fußballkneipe „Osborne“ am Hans-Albers-Platz.

Ich wollte in Hamburg längst mal... richtig gutes Labskaus essen.

Ich entspanne vom Fußball am liebsten... bei meiner Joggingrunde um die Alster.

St. Pauli und die Reeperbahn sind... für mich beides unverzichtbar.

Der Unterschied zwischen Pauli und HSV... sind mehr als hundert Millionen Euro (Verbindlichkeiten, die Red.).