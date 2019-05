„Der Geist von Appen“ ist los

von Janina Schmidt

30. Mai 2019, 16:00 Uhr

Appen | Die kleine Gemeinde Appen beherbergt einen Geist. Das jedenfalls erzählt Musikerin und Kirchenmusikerin Catrin Jacobsen. Zusammen mit der ehemaligen Diakonin der Gemeinde, Meike von Appen, schrieb sie ein Musical anlässlich des 750-jährigen Bestehens der Gemeinde: „Der Geist von Appen.“ Es wird am Sonntag, 23. Juni, ab 18 Uhr in der St. Johannes Kirche, Appener Straße 2c, uraufgeführt. Über das Musical, die Proben und die Entstehung des Musicals berichtet Jacobsen im Freitagsgespräch.

Die Idee dazu, ein Musical zu gestalten schwirrte schon länger in den Köpfen der St. Johannes Gemeinde herum: Pastor Frank Schüler, von Appen und Jacobsen hätten schon immer mal darüber nachgedacht, berichtet Jacobsen. Das Gemeidnejubiläum sei dann ein Anstroß gewesen, die Träume in die Tat umzusetzen. Und so setzten sich von appen und Jacobsen zusammen und schrieben Texte zu bekannten Stücken, die Jacobsen vorher ausgewählt hatte. Ein Stück komponierte Jacobsen sogar komplett mit Text und Musik: Die Appen Hymne, die auch bereits beim Jahresempfang aufgeführt wurde und auch auf Youtube zu hören ist.

In dem Musical kommen Figuren wir der Bäcker, der Freuseur, oder die Bürgermeisterin vor. Die Bürgermeisterin? Ist nicht Hans-Joachim Banschak Appens Bürgermeister? „Es sind Phantasiefiguren, die im Musical vorkommen“, sagt Jakobsen und lacht. „Alle eventuellen Ähnlichkeiten mit lebenden Appenern sind rein zufällig. Wir haben extra eine Bürgermeisterin und eine Pastorin installiert, damit das klar ist“, sagt Jakobsen.

Seit Januar wird nun am Wochenende alle zwei Wochen geprobt, drei Stunden lang. Für die Laiendarsteller ein hartes Stück Arbeit, aber auch für Jacobsen. „Ich beschäftige mich gedanklich jetzt ein Jahr damit. Es ist gut, dass es langsam auf die Zielgerade zugeht. Die Zeit ist reif“, sagt Jakobsen. Allerdings ist sie froh, dass es im September dann noch eine Aufführung geben wird. „Sonst hätte es schon sein können, dass ich erstmal in ein Loch falle.“ Die die Haupt- und die Generalprobe stehen an. Dann ist es soweit und der Geist von Appen kann erwachen.

Die Finanziehrung des Projektes übernimmt die St. Johannes Gemeinde, deren Kinderchor „Chorkids“ mitwirkt. Zudem sind Mitglieder des Chores Voice&Spirit in der Appener Musical Company. „Es sind aber auch noch ganze neue Leute hinzugekommen, die ich vorher gar nicht kannte“, sagt Jacobsen. insgesamt stehen 46 Mitwirkende zwischen sieben und 91 Jahren auf der Bühne. Das freut Jakobsen: „Wenn auch bei der Aufführung nachher etwas schief läuft, und das wird es bestimmt, ist das gar nicht schlimm. Es Entscheidende ist es, etwas zusammen zu machen.“

Den Chor Voice&Spirit gründete Jacobsen vor 13 Jahren. Jedes Jahr, wenn der Chor Geburtstag hat, bringen die Mitglieder Jacobsen je eine Rose mit. Und dieser 13. Geburtstag war gerade vergangenen Mittwoch. Entsprechend viele Rosen stehen im Wohnzimmer der Musikerin, deren Herz besonders für Musicals schlägt. Die Verbindung der ineinandergreifenden Künste, Schauspiel, die Geschichte zur Situation, aus der die Musik kommt, ein ganzheitlicher Auftritt – das liebt sie. „Mein Mann arbeitet in hamburg mit Musicals. Ich selbst mache auch viel Kabarett“, berichtet sie. Ihr sei wichtig, dass ein Auftritt immer eine Gesamtkomposition ist. „Kein auf die Bühne stolpern, kein verschämtes weggehen hinterher. Es ist wichtig, dass man die ganze Darbietung vernünftig präsentiert“, sagt sie.