Der Fußball verbindet Nachbarn

Spielgemeinschaft zwischen dem Bönningstedter SV Rugenbergen und dem TuS Hasloh / 20 Nachwuchskicker spielen gemeinsam

von shz.de

07. September 2018, 16:00 Uhr

Insgesamt 20 Nachwuchsfußballer der Jahrgänge 2007 und 2008 aus zwei ehemaligen E-Junioren-Mannschaften des Sportvereins Rugenbergen (SVR) und des Turn- und Sportvereins (TuS) Hasloh kicken ab sofort in einer Spielgemeinschaft (SG) als neues D-Team in der Kreisklasse der unter 12-jährigen. „Wir haben schon im Mai gemerkt, dass wir den Wechsel aufs 9er-Feld mit unseren eigenen acht bis neun Jungs nicht hinbekommen werden“, sagte Christian Matuch gegenüber unserer Zeitung.

Der Hasloher Trainer erläuterte weiter, dass es wenigstens 13 Kinder bedarf, um den Spielbetrieb einer D-Mannschaft aufrecht zu erhalten. Der benachbarte SVR hatte in seinem zweiten Team desselben Jahrgangs das gleiche Problem. Aus diesem Grund setzten sich Anfang Juni zunächst die zwei Jugend-Fußball-Obmänner Stefan Rathjen vom TuS und Chris Gemperlein vom SVR zusammen, um grundsätzliche Modalitäten einer Spielgemeinschaft zu besprechen. Bereits kurze Zeit darauf fand ein Treffen mit einem Probetraining der vier Trainer beider Teams statt.

Zwischen Matuch und Lutz Patzer vom Hasloher TuS sowie Marco Förster und Ahmed El-Wakil vom Bönningstedter SVR stimmte die Chemie auf Anhieb. Und auch für die Nachwuchskicker selbst war es offensichtlich nicht nur eine am runden Tisch von Erwachsenen verhandelte Regelung. „Die Kinder haben sofort zusammengespielt, als wenn es immer schon eine Mannschaft gewesen ist“, sagte Förster. „Als letztes holten wir bei einem gemeinsamen Grillfest alle Eltern mit ins Boot“, ergänzte Matuch. „Als die Jungs dann noch bei ihrem ersten Freundschaftsspiel gegen eine andere D-Mannschaft des SVR 4:1 gewonnen haben, kochte die Stimmung in der Kabine geradezu über vor Begeisterung“, so der Hasloher Trainer weiter.



Individuelle Förderung mit vier Trainern





In den letzten Saisontagen vor den Sommerferien öffneten die Übungsleiter bereits gegenseitig ihr Training. Zu den Spielen besuchten sie und die Jungs sich gegenseitig, um das andere Team anzufeuern. Während der Sommerferien wurde fast durchgängig trainiert, da aus dem vierköpfigen Trainer-Team mindestens einer immer verfügbar war. „Das ist eine optimale Konstellation zu viert“, erläuterte Förster. So könne sogar eine individuelle Förderung, wie zum Beispiel ein spezielles Torwart-Training, angeboten werden, und auch für die Eltern sei gewährleistet, dass das Training immer stattfindet. „Für uns stehen die Kinder im Vordergrund und die Freude. Weiter natürlich ihre Entwicklung und dann noch Erfolg, aber wir legen Wert auf den Breitensport“, so der Trainer vom SVR.

Abschließend sagte Förster: „Sicherlich muss auch jeder Verein dabei seine Identität wahren, aber unsere Erfahrungen sind durchweg super.“ Und Trainerkollege Matuch fügte hinzu: „Ich find’s gut. Ich hoffe, dass die Begeisterung der Jungs bleibt und beide Teams weiter zusammenwachsen.“

In der Zwischenzeit hat die Herbstsaison begonnen, und die Spielgemeinschaft der zwei Nachbargemeinden hat ihr erstes Punktspiel sowie ein Pokalspiel gewonnen. Am morgigen Sonnabend um 11 Uhr kickt das Team in der Gemeinde Hasloh auf dem Gerhard-Buhr-Sportplatz. Ein gutes Beispiel, das zur Nachahmung einlädt, um auch Kindern in kleineren Vereinen und Gemeinden vor Ort ein adäquates Sportangebot zu bieten.