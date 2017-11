Freiwillige Feuerwehr Wedel : Der Förderverein braucht neuen Chef

vergrößern 1 von 2 Foto: Bastian Fröhlig 1 von 2

Wedel | „Ein Verein lebt von neuen, frischen Ideen. Die habe ich derzeit nicht“, sagte Jörg Mach auf der Mitgliederversammlung des Fördervereins der Freiwilligen Feuerwehr Wedel. Nach elf Jahren stellte er sein Amt zur Verfügung. Doch blieb der Posten am Mittwochabend unbesetzt. Niemand stellte sich zur Wahl.

„Ich stehe zum Verein und zur Feuerwehr. Es gab keine Querelen oder gesundheitlichen Probleme. Mir fehlt einfach die Zeit, die Arbeit so auszuführen, wie ich es mir vorstelle“, erläuterte Mach seine Entscheidung. „Ich habe derzeit viel auf dem Zettel und das wird sich in den kommenden fünf Jahren nicht ändern.“ Daher habe er schon mit der Suche nach einem Nachfolger begonnen. „Leider hat es mit keinem Kandidaten geklappt, den wir angesprochen haben“, sagte Mach. „Es ist nicht der Untergang des Vereins“, sagte Mach. Laut Satzung sei er verpflichtet, das Amt weiterzuführen. Die nächste Mitgliederversammlung soll voraussichtlich im Mai stattfinden. Auf der Tagesordnung soll dann vorsorglich die Abstimmung über die Einberufung einer Außerordentlichen Mitgliederversammlung zur Entscheidung über die Auflösung des Vereins stehen. Zwei Drittel der anwesenden Mitglieder müssten dem Antrag zustimmen.

„Sollte das nicht der Fall sein, ist in der Satzung, was eigentlich ein Unding ist, nicht geregelt, was passiert. Satzungstechnisch könnte das Amt bis zum Sankt Nimmerleinstag kommissarisch besetzt werden“, sagte Mach und machte klar: „Das wird es ganz sicher nicht geben.“ Den Vorschlag, seinen Stellvertreter Michael Rahn als seinen Nachfolger zu wählen, lehnte Mach ab. „Der zweite Vorsitzende ist immer der Wehrführer. Wir halten es im Vorstand für unglücklich, dass derjenige, der die Wehr führt, auch den Förderverein leitet, auch wenn es die Satzung zulassen würde“, so Mach.

Während der Versammlungspause hatte Felix Schnor lange mit Mach diskutiert. „Worum es ging, ist wohl klar“, sagte der Kassenwart der Wedeler Grünen. Doch Mach stellte klar: „Die Feuerwehr ist ein politisch neutraler Verein. Ebenso ist der Förderverein unpolitisch. Beides nicht zu instrumentalisieren ist dem Vorstand wichtig. Das mag Diskriminierung sein, aber anders funktioniert es nicht.“

Manfred Decker, vor 17 Jahren eines der Gründungsmitglieder des Fördervereins, appellierte an die Mitglieder: „Die Freiwillige Feuerwehr ist das höchste Ehrenamt, das es für mich gibt. Die Feuerwehr ist das höchste Gut. Es muss eine Ehre sein, so ein Amt innezuhaben.“ Er bot seine Hilfe für den zukünftigen Vorsitzenden an. Ebenso wie Mach, der relativierte: „Die Wahl des Vorsitzenden ist nicht so wichtig. Unsere Arbeitstiere sind wieder im Amt.“ Schatzmeisterin Nina Konetzny, Schriftführerin Christina Rosenbaum und Beisitzer Jugendfeuerwehr, Sven Kühn, wurden bei eigener Enthaltung einstimmig in ihren Ämtern bestätigt. Mach war sicher, dass ein neuer Vorsitzender gefunden werde und versuchte Angst vor der Arbeit zu nehmen: „Der Aufwand ist nicht so groß. Mit einem normalen 40-Stunden-Jop ist das zu schaffen.“ Mögliche Interessenten könnten sich per E-Mail an foederverein@feuerwehr-wedel.de oder unter Telefon 0176-46676548 bei ihm melden.

Im Geschäftsjahr 2016 hat der Förderverein zwei Zeltlager der Jugendfeuerwehr finanziert sowie einen Flipchart und Softshelljacken für die Ausbilder. Die Mittel für zehn Fahrsicherheitstrainings, einen Lkw-Führerschein, ein Einsatztablet, zwei Schlauchaufroller, sechs Spinde und eine taktische Ausbildung Drehleiter wurden der aktiven Wehr zur Verfügung gestellt. „Geld ist nicht alles. Es ist schön, dass es Menschen gibt, die sich für die Feuerwehr ehrenamtlich engagieren. Wir versuchen etwas wiederzugeben, wenn Gefahr in Verzug ist“, sagte Rein.