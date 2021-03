Voting des Tages : Der Einzelhandel darf öffnen, Schulen und Kitas nicht: Wie stehen Sie dazu?

An dieser Stelle finden Sie jeden Tag eine Umfrage zu einem aktuellen Thema.

07. März 2021, 18:00 Uhr

Schleswig-Holsteins Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) hat am Donnerstag (4. März) bekanntgegeben, dass der Einzelhandel im Land am Montag (8. März) öffnen darf. Voraussetzung ist eine stabile Inzidenz von unter 50. Die hat der Kreis Pinneberg seit Wochen. Dennoch müssen sich Eltern und Kinder weiter gedulden. Denn zu Schul- und Kitaöffnungen im Kreis Pinneberg äußerte sich Kiel nicht. Erst als shz.de nachbohrte, kam plötzlich hektische Betriebsamkeit auf. Doch nach langen Diskussionen blieben die Verantwortlichen dabei, dass die Schulen im Kreis frühestens am 15. März in den Präsenzunterricht und die Kitas ebenfalls erst zu diesem Termin in den Regelbetrieb unter Coronabedingungen wechseln dürfen.

Wir fragen heute:

Der Einzelhandel darf öffnen, Schulen und Kitas nicht: Wie stehen Sie dazu? Das geht gar nicht. Es hieß doch immer Schulen und Kitas zuerst. Das ist richtig. Die Infektionslage gibt eine Öffnung nicht her. Ich bin unentschieden. Es gibt für beides gute Argumente. zum Ergebnis

