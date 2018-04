Anstoss – Die HSV-Kolumne : Der Dino ist doch noch am Leben

shz.de-Kolumnist Lars Zimmermann zur aktuellen Lage des HSV.

von Lars Zimmermann

08. April 2018, 10:00 Uhr

Hamburg | Die Hoffnung stirbt zuletzt. Der gestrige Sieg gegen Schalke 04 und die begeisternde Leistung zeigen, dass sich der HSV noch nicht aufgegeben hat. Auch wenn der Abstieg immer noch wahrscheinlicher ist als der Klassenerhalt, beweisen der Erfolg und das Auftreten gegen die vorher sechs Mal in Folge siegreichen Gelsenkirchener, dass das Team mit dem neuen Coach Christian Titz auf einem guten Weg ist. So verabschiedet sich der Dino wenigstens mit Anstand aus der Liga, wenn es nicht für die Rettung reichen sollte. Und außerdem ist nun die Gefahr gebannt, dass der Dino mit 21 sieglosen Spielen in Folge und ohne Rückrundensieg absteigt. Damit war Anfang März nicht unbedingt zu rechnen.

Titz hat es geschafft, innerhalb kurzer Zeit wieder eine Einheit zu formen. Unter seinem Vorgänger Bernd Hollerbach liefen zum Schluss alle Hamburger Spieler nur noch planlos über den Platz und schoben die Verantwortung an den Nebenmann weiter. Nun steht wieder eine Mannschaft auf dem Rasen, in der zumindest der Einsatz stimmt. Spielerisch liegt zwar weiterhin einiges im Argen. Aber das war nicht anders zu erwarten. Vor allem der Spielaufbau ist allzu häufig mangelhaft. Es gibt also auch nach dem ersten Rückrundensieg keinen Grund, euphorisch zu werden. Aber wenigstens kann man sich die Spiele des Dinos wieder anschauen und fiebert mit. Selbst wenn der Aufschwung vermutlich zu spät erfolgt und die Hanseaten wohl nur noch bis zum 12. Mai in der ersten Liga bleiben, verabschieden sich die Hanseaten nun zumindest erhobenen Hauptes aus der Bundesliga. Das ist immerhin ein kleines Erfolgserlebnis für den Dino in einer bisher völlig verkorksten Saison. Sollte am kommenden Wochenende in Hoffenheim der nächste Sieg gelingen, ist vielleicht sogar noch das Wunder drin.