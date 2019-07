Baden im Rantzauer See aktuell ohne Probleme möglich / Hitzewelle könnte Pflanzenwachstum aber wieder fördern

von shz.de

24. Juli 2019, 10:26 Uhr

Barmstedt | Pünktlich zum Start der nächsten Hitzewelle ist klar: An der Badestelle am Rantzauer See kann bei den heißen Temperaturen nach Belieben gebadet werden. Der Schwimmerbereich ist nach wie vor weitestgehend frei von Wasserpflanzen. Das bestätigt Irina Hesselink, Pressesprecherin der Stadtwerke Barmstedt, auf Anfrage unserer Zeitung. Auch die Wasserqualität sei hervorragend, sagt Erster Stadtrat Ernst-Reimer Saß. „Unser See ist in dieser Hinsicht einzigartig – sozusagen der Amazonas von Barmstedt.“ Das Land schließt sich dieser Beurteilung an: Bei der Messung der Wasserqualität am 9. Juli gibt es drei von drei Sternen und die Worte „sehr gute Wasserqualität, Grenzwerte wurden unterschritten“.

Die Wasserpflanzen sind also derzeit kein Problem. Anders Anfang Juni: Damals war der See aufgrund der warmen Witterung erneut zugewuchert. Zeitweise war auch der Schwimmerbereich gesperrt. Saß und zwei Mitarbeiter des Bauhofs mähten daraufhin zahlreiche Pflanzen (wir berichteten) ab. Dennoch sieht Bootsverleiher Peter Latsch die aktuelle Situation mit Skepsis: „Mich beschäftigen die Pflanzen hier jeden Tag. Sie behindern die Boote“, sagt er. Nicht selten komme es vor, dass Kunden sich über zu schweres Treten beschweren. Ein Blick auf die Antriebswelle direkt am Boot zeigt laut Latsch dann meist ein Knäuel aus Wasserpflanzen. „Die muss ich dann jedes Mal wieder abpulen.“ Aus diesem Grund habe er auch die Motorboote weggegeben. „Ich habe grundsätzlich nichts gegen die Wasserpflanzen, ganz im Gegenteil: Sie sind gut und wichtig für den See. Aber in letzter Zeit schwimmen Teile des Grünzeugs an der Wasseroberfläche – das müsste man eigentlich regelmäßig abschöpfen.“

Das Problem seien daher nicht die Pflanzen, die am Boden wachsen, sondern die abgetrennten Teile, die auf der Oberfläche treiben, so Latsch. „Ab 20 Zentimeter unter Wasser sind die Pflanzen kein Problem mehr für die Tretboote“, erklärt der Bootsverleiher. Da Flora und Fauna des Sees durch die gute Wasserqualität intakt seien und viel Licht bekämen, befürchtet Latsch aber ein stärkeres Pflanzenwachstum in den kommenden Tagen, was für ihn wiederum mehr Arbeit bedeute.

Dass das Entfernen der Pflanzen keine adäquate Lösung für das Problem darstellt, betont Latsch ebenfalls. „Wenn der See kippt, hat niemand etwas davon“, sagt er. Saß weist ebenfalls darauf hin, dass man auf die Pflanzen nicht verzichten könne, da diese der wichtigste Sauerstofflieferant für den See darstellten. „Es ist positiv, dass wir eine so reiche Natur hier im Rantzauer See haben. Was noch viel wichtiger ist: Die Pflanzen halten die Algen fern“, schildert Saß die aktuelle Lage.

Trotz aller Diskussionen steht für alle Seegäste eins fest: Einer Abkühlung an der Badestelle steht nichts im Weg.